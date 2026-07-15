Vagonul unui tramvai a deraiat în Sectorul 4 din Bucureşti. Călătorii, preluați de autobuzele liniei 232

*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Circulaţia tramvaielor pe linia 10 este blocată din cauza unui vagon care a deraiat pe Şoseaua Olteniţei, după Piaţa Eroii Revoluţiei, pe sensul spre Romprim, potrivit Agerpres. Reprezentanții Societății de Transport București (STB) au anunțat că transportul călătorilor este asigurat de autobuzele de pe linia 232, care circulă către Piața Sudului.

În urma incidentului, circulaţia tramvaielor pe linia 10 a fost blocată.

"Astăzi, 15 iulie 2026, în jurul orei 14:35, un vagon de tramvai al liniei 10 a deraiat pe Şoseaua Olteniţei, după Piaţa Eroii Revoluţiei, pe sensul spre Romprim. STB intervine operativ: sunt aplicate măsuri de deviere a circulaţiei şi sunt dirijate mijloacele de intervenţie la faţa locului.

Echipele tehnice acţionează pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii normale în cel mai scurt timp posibil", au transmis reprezentanţii STB, conform sursei citate.

Totodată, a fost constituită o comisie pentru stabilirea cauzelor deraierii.

Potrivit reprezentanţilor de la Societatea de Transport Bucureşti, pasagerii sunt preluaţi de autobuzele liniei 232, care asigură legătura cu Piaţa Sudului.