Vameșii protestează marţi, din nou: Solicită o grilă salarială distinctă și compensații pentru riscurile profesionale

Sindicatul Naţional Finanţe Publice va picheta marţi, 23 iunie, sediul Autorităţii Vamale Române. Sursa colaj foto: Facebook/Poliţia de Frontieră Română

Sindicatul Naţional Finanţe Publice organizează marţi un protest în faţa sediului Autorităţii Vamale Române (AVR), pentru a atrage atenţia asupra importanţei activităţii desfăşurate de vameşi şi asupra necesităţii ca specificul acestei profesii să fie reflectat în noua lege a salarizării. În urmă cu aproape o săptămână a avut loc o grevă de avertisment, organizată pe fondul unor probleme considerate "grave", legate de condițiile de muncă, drepturile salariale și lipsa dialogului cu instituția.

Vameșii ies din nou în stradă, marţi

"Marţi, 23 iunie 2026, între orele 16:30 - 17:30, Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC organizează o nouă acţiune de protest din seria pichetărilor planificate. Membrii organizaţiei vor picheta sediul Autorităţii Vamale Române (AVR), situată pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, Bucureşti. Acţiunea se va desfăşura în afara programului de lucru, exprimarea nemulţumirilor noastre nu va afecta în niciun fel activitatea cetăţenilor sau a mediului economic", au transmis sindicaliştii.

Aceștia subliniază că angajații Autorității Vamale Române au responsabilități extinse, care vizează atât colectarea veniturilor la bugetul statului, cât și verificarea mărfurilor, combaterea fraudei și a criminalității organizate, controlul precursorilor de droguri și supravegherea fluxurilor de bani iliciți.

"Tocmai de aceea alegem să continuăm seria de proteste la această instituţie: pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii vameşilor şi necesitatea recunoaşterii acesteia în noua lege a salarizării", au mai transmis sindicaliştii.

Cererile principale ale sindicaliștilor

Încheierea acordului colectiv de muncă, esenţial pentru constituirea fondurilor destinate sănătăţii, securităţii şi perfecţionării profesionale a angajaţilor; Instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere caracterul specific al activităţii inspectorilor vamali; Poziţionarea corectă a categoriei profesionale în raport cu standardele şi responsabilităţile asumate – recunoaşterea specificului activităţii prin compensarea salarială a interdicţiilor şi riscurilor profesionale, condiţiilor de muncă: compensarea muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale şi acordarea sporului pentru radiaţii personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv, acordarea drepturilor salariale personalului din frontieră şi celor care au în dotare câini de serviciu etc.

Personalul AVR a declanşat o grevă de avertisment miercuri, 17 iunie 2026, ca urmare a două cauze principale: nemulţumirile legate de noua lege a salarizării şi refuzul conducerii AVR de a iniţia acordul colectiv de muncă la solicitarea sindicatului reprezentativ – acord care ar prevedea condiţii de muncă decente, compensaţii adecvate şi garanţii pentru personalul vamal.

"Lipsa de susţinere şi problemele structurale din cadrul sistemului vamal au agravat şi mai mult situaţia. SindFISC susţine revendicările personalului AVR şi a participat la negocierile organizate de Ministerul Muncii privind proiectul noii legi a salarizării.

Discuţiile au avut un caracter preponderent formal, lipsit de consultări aplicate cu ministerele de resort implicate. Lipsa dialogului şi neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituţiei vamale au blocat soluţionarea paşnică a conflictului de muncă", au precizat sindicaliştii.

Ei au anunţat că nu au primit nicio reacţie concretă cu privire la solicitările formulate.