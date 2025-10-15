Vei putea face în farmacii nu doar vaccinul antigripal, ci și alte tipuri de vaccinuri. Costurile vor fi decontate de CAS

Vaccinarea în farmacii va fi extinsă nu doar pentru gripă, ci și pentru alte tipuri de vaccinuri. FOTO: Getty Images

Vaccinarea în farmacii va fi extinsă nu doar pentru gripă, ci și pentru alte tipuri de vaccinuri, iar costurile vor fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Totodată, toți medicii, indiferent de specialitate, vor putea administra vaccinuri fără a fi necesar un atestat special.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul conferinței organizate în Parlamentul European de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor.

Alexandru Rogobete: "Am făcut o modificare care a trecut de plen acum două săptămâni, prin care în farmacii nu doar că se extind mai multe lucruri, dar se introduc inclusiv aceste servicii, care vor fi decontate mare parte din ele de Casa Națională de Asigură de Sănătate.



Noua formulă care a trecut la Camera Deputaților prevede inclusiv decontarea de către CNAS, a serviciilor care sunt desfășurate de către farmacii.

Primești acasă o scrisoare și un plic cu recipiente pentru auto-recoltare, de exemplu, pentru că am cerut de colon. Dacă nu vrei să faci auto-recoltare, ești invitat la medicul de familie."