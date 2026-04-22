Ziua Pământului: „România nu își mai permite luxul indiferenței”. Semnal de alarmă lansat la Palatul Parlamentului

2 minute de citit Publicat la 20:27 22 Apr 2026 Modificat la 20:32 22 Apr 2026

sursa foto: Facebook / Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Ziua Pământului a adus la București un mesaj fără menajamente: indiferența nu mai este o opțiune. În cadrul conferinței „Earth Day – The Day After Tomorrow”, organizată la Palatul Parlamentului, participanții au cerut responsabilitate reală și acțiune imediată.

Într-o perioadă în care crizele de mediu devin tot mai evidente, iar presiunea asupra resurselor crește, dezbaterea a scos la iveală nu doar problemele, ci și lipsa de reacție.

Inițiatorul evenimentului, Lavinia Șandru, a transmis un mesaj direct: „Nu mai putem rămâne indiferenți. Este momentul să ne asumăm responsabilitatea și să acționăm, pentru că ceea ce lăsăm în urmă va defini viitorul.”

Dan Constantin, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), a subliniat rolul comunicării: „Dacă nu transformăm această temă într-o preocupare zilnică, nu vom avea niciodată schimbări reale.”

Florin Lixandru, Inspector General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a evidențiat rolul educației: „Nu mai vorbim despre scenarii, ci despre realitate. Educația este cea care poate forma generațiile care vor schimba direcția.”

Anca Marinescu, Director Comunicare și Corporate Affairs RetuRo, a oferit un exemplu concret: „Am demonstrat că schimbarea este posibilă atunci când există colaborare. Fără cooperare, nu există rezultate.”

Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a adus o perspectivă personală: „Nu mai este vorba doar despre politici publice, ci despre responsabilitatea fiecăruia față de copiii săi.”

Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, a atras atenția asupra responsabilității individuale: „Totul începe cu fiecare dintre noi. Dacă nu înțelegem impactul acțiunilor noastre, nu putem schimba nimic.”

Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci, a punctat o problemă esențială: „Suntem într-o epocă a informației, dar fără colaborare nu putem construi soluții durabile.”

Florentina Gherghiceanu, consilier general, a evidențiat blocajele din administrație: „Problema nu este lipsa ideilor, ci lipsa consecvenței în implementare.”

Cristian Roșu, analist politic, a transmis un avertisment dur: „Industria fast fashion nu mai este doar o problemă de consum, ci una majoră de mediu. Trăim într-o cultură a risipei accelerate, iar impactul este uriaș. Nu mai vorbim doar despre consum, ci despre o criză reală a resurselor.”

Ionuț Botorogeanu, antreprenor, fondator iStoma și Caut Dentist Bun, a sintetizat concluzia: „Viitorul nu vine de la sine. Se decide, în fiecare zi, prin alegerile pe care le facem.”

Mihaela Filip, psiholog, a explicat dimensiunea profundă a problemei: „Indiferența este cel mai periculos obstacol. Fără conștientizare, oamenii nu își schimbă comportamentul.”

Adela Fekete, profesor la Universitatea Ecologică din București, a subliniat rolul educației: „Trebuie să formăm oameni care înțeleg responsabilitatea și acționează în consecință.”

Evenimentul „Earth Day – The Day After Tomorrow” a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Academia Da Vinci și Universitatea Ecologică din București, cu susținerea RetuRo, Banca Transilvania, Mastercard, LITERA, Coca-Cola și alți parteneri.

Mesajul final a fost unul clar: indiferența costă. Iar timpul nu mai are răbdare.