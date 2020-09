Gabriela Firea a fost întrebată de Mihai Gâdea daca va câștiga un nou mandat. Cum a răspuns edilul general

"Cetățenii decid. Bucureștenii decid - eu îmi fac treaba, așa cum este și normal nu mă las copleșită de probleme. Știți foarte bine, că și dumneavoastră ați fost la serviciu, și în starea de urgență și ulterior în starea de alertă. Ni se spunea să stăm acasă.

Cei mai mulți, inclusiv politicieni au stat acasă, dar noi am fost la muncă. Eu am fost în spitale, am fost în cămine de bătrâni, am fost în cămine de copii, peste tot, nu m-am ferit de acest lucru și cetățenii sunt cei care votează. Eu mă prezint cu bune și cu rele, cum se spune, cu toată activitatea mea", a spus Gabriela Firea.