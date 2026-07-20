Comandanții Forțelor Marinei, Trupelor de Asalt Aerian și Apărării Teritoriale îl susțin pe pe comandantul-șef Oleksandr Sîrski. FOTO: Profimedia Images

Comandanții Forțelor Marinei, Trupelor de Asalt Aerian și Apărării Teritoriale îl susțin pe pe comandantul-șef Oleksandr Sîrski și condamnă încercările de „divizare a societății” pe fondul protestelor de masă, scrie Kyiv Independent.

Comandanții Forțelor Marinei, Asaltului Aerian și Apărării Teritoriale îl susțin pe comandantul-șef Oleksandr Sîrski pe fondul protestelor de masă din Kiev și din toată Ucraina, în care manifestanții au cerut președintelui Volodimir Zelenski să-l demită.

Protestele au continuat în fiecare seară după ce Zelenski l-a demis pe popularul ministru reformist al Apărării, Mykhailo Fedorov, la începutul acestei săptămâni. Fedorov a declarat în timpul unei conferințe de presă, a doua zi după demiterea sa, că Sîrski i-a dat un ultimatum lui Zelenski. Cunoscut pentru promovarea stilului sovietic de conducere a comenzii de sus în jos, Syrskyi a fost mult timp criticat de mulți soldați și comandanți.

Comandantul Marinei, Oleksii Neizhpapa, a numit îndoielile cu privire la armata ucraineană în timpul războiului „inacceptabile”, subliniind că „Forțele Armate Ucrainene sunt probabil singura instituție care stă ferm pe propriile picioare, indiferent de situație”.

Neizhpapa, care a servit Ucraina timp de 34 de ani, a declarat că, în opinia sa, doar președintele are dreptul să evalueze performanța lui Sîrski ca șef al Forțelor Armate, avertizând că „incitarea oamenilor în timp de război divizează societatea noastră și face jocul inamicului”.

Similar lui Neizhpapa, comandantul Forțelor de Asalt Aerian, Oleh Apostol, a declarat că, de-a lungul anilor de serviciu, a învățat nu doar să-și comande trupele, ci și să aibă încredere în comandanții săi imediați și nu numai, inclusiv în Sîrski.

Cunoscute drept unitățile favorite ale lui Sîrski, Forțele de Asalt sunt constant prioritizate, în timp ce aprovizionarea brigăzilor mecanizate mai mari, însărcinate cu menținerea frontului, este neglijată, au declarat mai mulți comandanți din brigăzile mecanizate pentru Kyiv Independent.

„Lanțul de comandă militar se bazează pe un sistem clar de subordonare, un lanț de comandă unic și responsabilitatea personală a fiecărui comandant pentru deciziile luate”, a spus Apostol într-o postare pe Facebook.

„Și credeți-mă, acestea sunt întotdeauna decizii dificile care implică cel mai înalt grad de responsabilitate, deoarece viețile oamenilor sunt în joc. Aceasta este însăși temelia oricărei armate puternice.”

Avertizând că haosul intern din Ucraina ar aduce beneficii doar Rusiei, el a spus că este de părere că „acuzațiile nefondate și insultele publice” la adresa celui mai înalt comandament al armatei sunt inacceptabile.

„Este deosebit de descurajant să auzi judecăți categorice din partea unor oameni care nu au emis niciodată ordine de luptă, nu și-au asumat niciodată responsabilitatea pentru viața și sănătatea subordonaților lor și nu au luat niciodată decizii de care depinde soarta unei unități”, a spus Apostol.

Mai târziu în cursul zilei, șeful Forțelor de Apărare Teritorială, Ihor Plahuța, a cerut personalului să „rămână deasupra politicii și să nu cedeze provocărilor care vizează incitarea conflictelor interne”, exprimându-și în continuare „sprijinul neclintit” pentru conducerea lui Sîrski.

Sprijinul comandanților pentru Sîrski vine în contextul în care Zelenski a declarat pe 19 iulie că a vorbit cu trei ofițeri militari de rang înalt, inclusiv cu Mykhailo Drapatyi, comandantul Forțelor Întrunite ale Ucrainei, considerat pe scară largă unul dintre cei mai respectați lideri militari ai țării. Zelenski ia în considerare demiterea lui Syrskyi dacă poate găsi un înlocuitor potrivit, pe măsură ce protestele continuă, a relatat Financial Times, citând surse.

Declarațiile vin și la scurt timp după ce Serhii Sternenko, un activist ucrainean proeminent și fost consilier al lui Fedorov, l-a acuzat pe Sîrski de mușamalizarea incidentelor de foc prietenos și de slăbirea deliberată a unor brigăzi ucrainene în fața atacurilor rusești.

Sternenko a transmis acuzațiile în direct pe YouTube pe 17 iulie, la un moment dat vizibil supărat când a descris un atac eșuat pe frontul Pokrovsk.

„Dezorientați, (trupele ucrainene) au atacat din greșeală pozițiile unei alte brigăzi ucrainene. A avut loc un incident de foc prietenos. Soldați dintr-o altă brigadă ucraineană au fost uciși. Soldații care fuseseră trimiși în acel atac au murit și ei”, a spus el.

Sternenko a declarat că asaltul a fost efectuat de trupe aflate sub comanda comandantului Regimentului 425 „Skelia”, suspendat, Yurii Harkavyi, care le-a trimis într-un asalt blindat fără a notifica unitățile ucrainene vecine sau a efectua recunoașteri, scrie Kyiv Independent.