Eugen Tomac, despre greșelile României privind aderarea la Schengen: "Nu trebuia să acceptăm să fim decuplați de Croația"

Europarlamentarul Eugen Tomac a vorbit, în cadrul emisiunii Be EU, despre greșelile pe care România le-a făcut privind aderarea la Schengen, una dintre acestea, spune el, fiind acceptarea decuplării de Croația.

Sursa foto: hepta

"Cred că am greșit fundamental în momentul în care am acceptat să ne decuplăm de Croația.

Spațiul Schengen trebuia să se extindă pentru toate statele care îndeplineau criteriile, ori în momentul în care, în Parlament sau în Consiliu, s-a acceptat această discuție, evident că a fost o greșeală, din punctul meu de vedere, extrem de periculoasă, care ne-a costat.

În felul acesta, anumite state au putut să se poziționeze ferm, spunând că da, Croația merită, dar România și Bulgaria nu.

Aici cred că a fost o eroare politică, pe care am gestionat-o foarte prost, pentru că dacă am fi rămas așa cum s-a discutat inițial în Parlament, anume România-Bulgaria-Croația, cea din urmă intrând în 2013 în UE, iar noi fiind invitați să aderăm la spațiul Schengen încă din 2011.

S-a produs, prin urmare, o schimbare privind această chestiune, iar cei care au decis să ne decuplăm de Croația trebuie să aibă și explicațiile.

Eu consider că în momentul în care am acceptat acest lucru, practic am creat prilejul pentru ca țara noastră și Bulgaria să fie puse în această situație imposibilă și, evident, cu costuri foarte mari.

Mai mult decât atât, eu cred că am procedat greșit pentru că nu am explicat un lucru atât de simplu, anume faptul că se încalcă două drepturi fundamentale ale Uniunii Europene, libertatea de circulație a persoanelor și libertatea de circulație a bunurilor", a declarat europarlamentarul.

De asemenea, Eugen Tomac nu este optimist privind aderarea României de anul viitor, fiind de părere că extinderea spațiului Schengen nu se numără printre prioritățile Suediei.

"Am citit cum multă atenție prioritățile președinției suedeze, nici vorbă de extinderea spațiului Schengen", a subliniat Eugen Tomac.