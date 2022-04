Vlad Botoş, europarlamentar Renew Europe: "Rusul de rând va trebui să simtă nedreptăţile acestui război"

"Din păcate, este cel mai fierbinte subiect al Europei şi al lumii. După doi ani de pandemie, toţi credeam că lumea îşi revine, însă din păcate, am intrat în acest război care pare de durată, din păcate pentru toţi cetăţenii din Ucraina.

Am fost implicat alături de colegi din Parlamentul European, cât şi colegi din USR, într-o reţea a solidarităţii. Aducem ajutoare din Germania, din regiunea Bavaria. Le-am transportat cu avionul. Am avut 14 curse pe diferite aeroporturi din România, acum transportăm cu camioanele. Ajutăm cât putem, la modul personal, iar ca şi demnitar, ca ales în Parlamentul European, trebuie să ajutăm şi factual de aici.

Am fost implicat încă de la începutul războiului, ne-am trezit atunci în dimineaţa de 24 februarie într-o altă lume. Am fost foarte frustrat după prima întâlnire a Consiliului European când am văzut că nu se iau sancţiuni dure şi atunci am iniţiat un demers care a avut susţinerea câtorva zeci de europarlamentari şi anume ca Rusia să fie scoasă din sistemul bancar SWIFT. Între timp s-a întâmplat asta.

Recent, am semnat alături de alţi europarlamentari un demers prin care să cerem sancţiuni şi mai dure. Ca să oprim acest război, rusul de rând va trebui să simtă nedreptăţile acestui război şi eu cred că trebuie să facem tot ce ţine de noi să oprim Rusia în a susţine economic şi financiar acest război şi de aceea cred că trebuie să luăm toate măsurile posibile pentru a opri acest război şi anume a nu-i mai lăsa lui Putin pârghiile să îşi finanţeze acest război, inclusiv un embargo în ceea ce priveşte economia rusească.

Este tot ceea ce putem face pentru că mulţi ne întreabă de ce nu intervenim militar, de ce NATO nu trimite trupe în Ucraina. Suntem responsabili şi nu vrem să aruncăm această lume într-un al treilea război mondial, însă în ceea ce priveşte sancţiunile economice trebuie să facem tot ce ţine de noi. Şi da, până când cetăţeanul de rând din Rusia nu va simţi pe pielea lui ce înseamnă acest război nu vom putea opri şi nu va exista măcar un semn de întrebare", a declarat europarlamentarul Vlad Botoş.