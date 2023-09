Europarlamentarul Herbert Dorfmann: "Inflația pe care o avem acum este determinată de prețul alimentelor"

Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu prețuri crescute la produsele alimentare. Este unul dintre motivele pentru care inflația este încă ridicată în majoritatea țărilor.

Parlamentul European încearcă să găsească soluții pentru a susține producătorii din agricultură. Subiectul a fost dezbătut, sâmbătă, la "Be EU cu Sabina Iosub".

Europarlamentarul Herbert Dorfmann este de părere că sistemele alimentare funcționează destul de bine.

"Am avut în timpul acestui mandat două mari crize, pandemia și războiul din Ucraina, și ambele au avut un impact asupra sistemului alimentar și așa am văzut cât de reziliente sunt aceste sisteme.

Nici chiar în cea mai rea fază a pandemiei supermarketurile nu erau goale. Am muncit mult în ultimele decenii pentru a avea destulă hrană la un preț rezonabil în Europa dar am văzut de asemenea în ultimul an, după invazia din Ucraina, cât de ușor se poate întâmpla să avem o problemă cu prețurile alimentelor.

Din păcate, inflația pe care o avem acum este determinată de prețul alimentelor. Pentru multe familii din Europa, asta devine o problemă", a spus Herbert Dorfmann.

Herbert Dorfmann: "Agricultura a devenit un domeniu strategic pentru UE"

Europarlamentarul spune că trebuie să fie destulă hrană de calitate în Europa, dar la prețuri rezonabile.

"Eu cred că nu ar trebui să avem un dublu sistem în care oamenii cu venituri mai mari să-și permită mâncare europeană de calitate iar restul să trebuiască să ia alimente din alte părți ale lumii, alimente produse la alte standarde.

Cred că este o datorie politică, o obligație să garantăm că toată lumea din Europa își poate permite o mâncare sigură produsă aici", a mai spus europarlamentarul Herbert Dorfmann la "Be EU cu Sabina Iosub"