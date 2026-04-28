Antena 3 CNN și IMM România lansează Intelligent Money Academy, un program amplu pentru antreprenori

Jurnalistul Adrian Ursu a anunțat lansarea proiectului și direcția acestuia. Foto: Antena 3 CNN

Cel mai ambițios proiect destinat antreprenorilor este lansat astăzi de Antena 3 CNN, împreună cu IMM România. Intelligent Money Academy va face înconjurul României, reunind sute de oameni de afaceri care vor avea în față cei mai puternici speakeri și traineri, de la care vor învăța cum să producă mai mulți bani, cum să își crească businessurile și cum să devină mai relevanți. Intelligent Money Academy debutează astăzi la Galați, cu 5 workshopuri tematice spectaculoase.

Jurnalistul Adrian Ursu a anunțat lansarea proiectului și direcția acestuia:

„Dăm startul Intelligent Money Academy. Lansăm astăzi cel mai ambițios proiect de formare pentru antreprenori în întreaga țară. O să facem ocolul României împreună cu IMM România.”

La rândul său, Florin Jianu, președintele organizației antreprenorilor, a subliniat importanța stabilității economice pentru mediul de business:

„Cred că îngrijorările sunt legate de stabilitate. Sigur că e un termen pe care îl folosim uneori prea des sau pe care, în general, mediul public nu prea îl înțelege. Însă stabilitatea e cheia pentru un mediu de afaceri, pentru că un mediu stabil înseamnă creștere, înseamnă încredere, înseamnă investiții, înseamnă noi oameni și tineri care intră în economie, înseamnă că efectiv ne preocupăm de ceea ce ar trebui să ne preocupe, adică economia.”

Acesta a adăugat, înainte de începerea conferinței, că există și oportunități importante pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv prin programe dedicate:

„Cred că două lucruri sunt importante în această perioadă. Primul, programul Tranziție Justă de care județul Galați beneficiază și sunt foarte încântat să aud că județul Galați va avea un program pentru start-up-uri, o premieră în cadrul acestui tip de programe, și ar trebui să ne uităm și spre viitor. IMM România, la nivel național și la nivel european, a cerut un program pentru granițele estice ale Uniunii Europene și iată că el începe să prindă contur. În viitoarea perioadă vom avea un astfel de program, pentru că afectate nu sunt numai zonele de conflict, ci și zonele limitrofe.”

Organizatorii spun că Intelligent Money Academy își propune să devină o platformă de învățare și conectare pentru antreprenori, într-un context economic în care adaptarea rapidă și accesul la informație pot face diferența.