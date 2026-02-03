Conferinţa Income Magazine Corporate „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”

Conferința națională Income Magazine Corporate „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată” va avea loc luni, 9 februarie 2026, începând cu ora 15:00, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Calea Griviței nr. 84–98, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

AGRICULTURA 2026: Ieșirea din impas este o conferință dedicată deciziilor strategice care vor influența viitorul agriculturii românești. Într-un context marcat de presiuni economice, schimbări climatice și competiție internațională, evenimentul aduce în prim-plan soluții concrete pentru creșterea competitivității, protejarea producției locale și dezvoltarea valorii adăugate în România.

Conferința reunește factori de decizie din instituțiile publice, fermieri, experți și reprezentanți ai industriei alimentare pentru a analiza impactul politicilor europene, necesitatea investițiilor și tranziția către un model agricol sustenabil și performant.

Subiecte de discuție:

Tratatul UE–Mercosur și provocările pentru fermierii europeni

Competitivitate, standarde și protejarea producției locale

Noul buget european și riscul de subfinanțare a sectorului alimentar

Industria alimentară – marea șansă a României pentru valoare adăugată

Adaptarea agriculturii la schimbările climatice

Finanțare și investiții: de la ferma de subzistență la performanță și eficiență

Siguranță alimentară și dezvoltarea lanțurilor scurte

Redefinirea tranziției către agricultura verde

Conferința este organizată de Antena 3 SA, în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate. Postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii. Evenimentul continuă seria de evenimente naționale ”Conferințele Income Magazine Corporate”, platformă media marca Antena 3 S.A.

Conferința va fi transmisă integral live luni, 9 februarie 2026 de la ora 15:00 pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale:

Participarea la eveniment se face pe baza de invitație și confirmare prealabilă.