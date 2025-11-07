Modificat la 10:59 07 Noi 2025

Publicat la 10:47 07 Noi 2025

Conferința Națională Income Magazine Corporate " România – între normativele europene și echilibrul bugetar" va avea loc pe 10 noiembrie 2025 începând cu ora 14:00 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Cladirea Turn, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Măniuțiu, realizator Income Antena 3 CNN și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Evenimentul reunește autorități, economiști, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a dezbate provocările actuale ale României între normativele europene și necesitatea menținerii echilibrului bugetar. Conferința va analiza modul în care politicile fiscale, directivele europene și prioritățile de competitivitate pot modela viitorul economic al țării. Discuțiile vor pune accent pe armonizarea fiscală, independența bugetară, finanțarea competitivității și rolul României în noul context economic european.

Teme de discuție:

Europa competitivă: cum finanțăm viitorul economic și industrial al Uniunii? Ce are de făcut România?

România - între politicile de armonizare europeană și propriul echilibru bugetar

Finanțarea competitivității: bugetul UE și prioritizarea potențialului național

Ce rămâne din independența fiscală a statelor membre

Cum se traduce „autonomie strategică” în economie și industrie, dincolo de slogan?

Poate UE concura simultan și eficient cu SUA, China și restul BRICS?

Modele industriale funcționale la nivel european pot fi replicate rapid. Cum putem aduce producția strategică înapoi în UE , dar mai ales în România (reshoring)?

Armonizarea fiscală nu înseamnă uniformizare, ci convergență graduală. Tobacco Excise Directive (TED) – studiu de caz

TED - exemplul concret al riscului de decuplare între obiectivul macro, competitivitate și instrumentul fiscal - taxarea excesivă.

Fiscalitatea nu trebuie pusă înaintea competitivității: riscuri pentru industrii sensibile

Conferința este organizată de Antena 3 SA împreună cu revista lunară economică Income Magazine, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii. Evenimentul continuă seria de evenimente naționale ”Conferințele Income Magazine Corporate”, platformă media marca Antena 3 S.A.

Conferința va fi transmisă integral live luni, 10 noiembrie de la ora 14:00 pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale:

Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial ,

https://www.facebook.com/Antena3Oficial Income Magazine https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania și

https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro .

Participarea la eveniment se face pe baza de invitație și confirmare prealabilă.