Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Anunțul directorului tehnic al Nuclearelectrica

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost deconectat total pe 13 august. Foto: Nuclearelectrica via Ilie Bolojan / Facebook

Seceta severă din această vară a demonstrat cât de vulnerabil este sistemul energetic al României. Debitul scăzut al Dunării a dus la oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, iar producția hidroelectrică a fost și ea afectată.

În acest context, Antena 3 CNN aduce la aceeași masă decidenți, reprezentanți ai companiilor energetice și experți în meteorologie, în cadrul unei dezbateri naționale despre schimbările climatice și implicațiile acestora pentru securitatea energetică a României.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a vorbit despre investițiile necesare în sistemul energetic și despre finanțarea proiectelor care ar putea contribui la creșterea rezilienței acestuia.

„În principal, aș merge către partea de granturi, pentru că și creditele vor trebui recuperate din tariful final. Va fi o discuție cu ANRE dacă avem disponibile granturi care să cofinanțeze investițiile rețelelor de distribuție și să finanțeze mare parte din investițiile în rețelele de transport. Acest lucru va avea un efect foarte important în anii următori”, a spus Cristian Bușoi.

Nuclearelectrica: „Nu suntem într-o stare de conservare”

Pe de altă parte, Emil Macovei, director tehnic al Nuclearelectrica, a explicat ce se întâmplă în această perioadă la centrala de la Cernavodă și ce măsuri sunt luate cât timp nivelul Dunării nu permite repornirea unităților.

„Trebuie să precizăm că nu suntem într-o stare de conservare, suntem într-o stare de operare. Chiar dacă suntem opriți, centrala funcționează, combustibilul nuclear este prezent în reactor și păstrăm reactoarele într-o stare astfel încât să putem reporni în cel mai scurt timp de la momentul în care va reveni nivelul necesar pentru a asigura apa de răcire”, a explicat directorul tehnic al Nuclearelectrica.

Ce face centrala în perioada în care este oprită

Perioada de oprire este folosită pentru lucrări de mentenanță și reparații.

„În perioada aceasta încercăm să profităm de oprirea neplanificată, prin faptul că am intensificat și am crescut numărul de activități de mentenanță, am crescut activitățile de reparație și încercăm să profităm la maximum de perioada asta”, a mai spus Emil Macovei.

Acesta a subliniat din nou că reactoarele nu sunt în conservare și că centrala este pregătită pentru reluarea activității atunci când nivelul Dunării va permite acest lucru.

„Nu suntem în conservare, suntem în așteptarea nivelului și suntem pregătiți”, a declarat directorul tehnic al Nuclearelectrica.

Centrala nu va fi repornită în următoarele 10 zile

Întrebat dacă este realistă o repornire a centralei în următoarele zece zile, Emil Macovei a spus că estimările disponibile în prezent nu indică o revenire suficientă a nivelului Dunării.

„Nu, în următoarele 10 zile, conform tuturor estimărilor pe care le avem, se pare că nu vom avea suficient nivel pe Dunăre astfel încât să ne permită să repornim cel puțin una dintre unități”, a explicat directorul tehnic al Nuclearelectrica în cadrul conferinței.