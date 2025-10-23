Localitatea din România unde proprietarii sunt amendați pentru neplata asigurărilor locuințelor. Peste 1.700 de sancțiuni într-o lună

Doar doi din zece proprietari din România își asigură locuința printr-o poliță obligatorie. Foto: Getty Images

Doar 20% dintre români plătesc o asigurare obligatorie pentru locuință. Aceasta vine în două variante, de 10 sau de 20 de euro, și acoperă riscuri grave, precum cutremurul, inundațiile sau alunecările de teren — pagube în urma cărora asigurații pot primi despăgubiri ce se ridică până la valoarea de 20.000 de euro.

Doar doi din zece proprietari din România își asigură locuința printr-o poliță obligatorie — un procent scăzut, cu riscuri majore. Iar primul pas este simplu: respectarea legii. În Corbeanca, județul Ilfov, peste 1.700 de proprietari au fost amendați luna aceasta pentru lipsa asigurării.

„Dacă legea prevede o anumită procedură, ea trebuie respectată. Eu n-am făcut decât să trag un semnal de alarmă că această lege nu mai poate fi ignorată. Ne expunem unor pericole foarte mari prin faptul că alegem să o ignorăm. Cei care acum mă acuză sau sunt supărați pe mine, în cazul — Doamne ferește — al unui dezastru natural, sunt exact cei care o să-mi mulțumească”, a declarat Ștefan Adrian Apăteanu, primarul comunei Corbeanca.

Legea ar putea fi însă mai eficientă. Autoritățile locale propun stimulente fiscale pentru cei care își asigură locuințele, dar și integrarea obligației în documente administrative.

„Legea îți dă voie, la taxele locale, să oferi diverse bonificații, reduceri, tot felul. Nimeni nu s-a gândit la o variantă de genul extinderii reducerii — nu știu exact dacă se numește reducere de taxă — pentru cei care plătesc în primele trei luni. S-ar putea pune o condiție: ai reducerea respectivă dacă plătești în primele trei luni, dar să ai și asigurarea PAD plătită. Este o simplă condiționare”, susține Daniel Mario Soare, vicepreședinte CJ Prahova.

„Înștiințarea de plată pentru impozitul pe clădiri să cuprindă și obligația de asigurare pentru locuință, căci nu pentru toate clădirile faci asigurare, doar pentru locuință. Și asta nu e greu de făcut”, afirmă și Emil Drăghici, președinte al Asociației Comunelor din România.

Iar necesitatea e clară. În Galați, inundațiile de anul trecut au afectat comunități întregi.

„Pentru că și în Galați, la fel ca în toată țara, gradul de cuprindere al polițelor era și este în continuare destul de mic — undeva la 20%. Această poliță PAD nu trebuie privită doar ca o obligație legală, ci ca un instrument de protecție, de responsabilitate față de comunitate, dar și față de propria familie”, explică Andreea Anamaria Naggar, prefectul județului Galați.

„Este nevoie de un efort și mai mare, dar chiar și așa, noi suntem în contact direct și încercăm să aducem la masa discuțiilor toate părțile interesate, astfel încât să găsim cele mai bune idei, cele mai bune soluții, pentru a face din această lege una care să folosească, în primul rând, asiguraților și României”, a concluzionat Nicoleta Radu, director general PAID România, în cadrul conferinței.

Protejarea locuinței este o responsabilitate comună între stat, autorități și cetățeni. Subiectul a fost dezbătut în cadrul unei conferințe marca Antena 3 CNN.