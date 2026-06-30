Un aeroport internațional nou în România a devenit operațional

Aeroportul Internațional Maramureș inaugurează un terminal nou, la standarde europene, ce va avea un impact major asupra dezvoltării economice și turistice a regiunii. Numărul de pasageri a crescut, iar investițiile majore în acest sector continuă. Conferința „DESCHIDERE, DEZVOLTARE, DECOLARE – Noul Aeroport Internațional Maramureș schimbă perspectiva” aduce la aceeași masă lideri ai industriei, decidenți politici, companii aeriene, administratori de aeroporturi, investitori pentru a analiza evoluția transporturilor aeriene din România și tendințele globale care modelează viitorul infrastructurii, mobilității și serviciilor aeroportuare.

„Suntem în noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș și, fiindcă e sezonul vacanțelor, deja de aici se zboară cu chartere spre Egipt, spre Turcia și spre Grecia, dar și cu curse regulate. Apropo, chiar și cu ATR-ul Taromului faci doar o oră de la București până în ținutul Maramureșului, pe care îl descoperim de fiecare dată cu toată bucuria de a întâlni frumusețe și oameni ospitalieri”, a declarat Adrian Ursu.

Directorul general al Aeroportului Internațional Maramureș, Dorin Buda, a afirmat că noul terminal reprezintă un moment important atât pentru aeroport, cât și pentru întreg județul.

„Este o realizare importantă și pentru județul Maramureș, și pentru Aeroportul Internațional Maramureș și, cu siguranță, conectivitatea și dorința maramureșenilor de a zbura către cât mai multe destinații interne și externe se va materializa”, a declarat acesta.

Potrivit directorului aeroportului, investiția va avea un efect direct asupra traficului de pasageri.

„Cu siguranță în următorul an vom dubla numărul de pasageri, iar pasagerii care ne vor tranzita vor beneficia de toate facilitățile unui aeroport internațional modern. Obiectivul nostru a fost ca aeroportul să fie o poartă de intrare către niște ținuturi deosebite, mirifice. Țara Maramureșului vă așteaptă cu brațele deschise”, a spus Dorin Buda.

În prezent, aeroportul din Baia Mare operează curse regulate către București și Paris, iar conducerea poartă negocieri pentru extinderea rețelei de destinații.

„Da, în special pentru destinațiile unde avem comunități importante de maramureșeni. E vorba de Italia, Anglia și Spania. Sperăm ca în timpul cel mai scurt, împreună cu Consiliul Județean, să convingem și prin acest nou terminal companiile aeriene să deschidă noi zboruri”, a precizat directorul aeroportului.

Acesta a adăugat că zborurile charter din această vară au avut un grad foarte ridicat de ocupare.

„Charterele sunt 99% ocupate. Ne bucurăm că, deși traversăm cu toții o perioadă complicată, maramureșenii, sătmărenii și cei din județele învecinate au ales ca destinații externe aeroportul nostru și agențiile de turism sunt mulțumite”, a concluzionat Dorin Buda.