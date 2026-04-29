„Cum să faci mai mulți bani și să-ți ții echipa aproape”, lecțiile primei zile la Intelligent Money Academy

Cel mai ambițios proiect dedicat antreprenorilor, Intelligent Money Academy, a fost lansat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România. Programul își propune să ajungă în mai multe orașe din țară și să aducă în fața oamenilor de afaceri speakeri și traineri care oferă soluții concrete pentru dezvoltarea businessurilor.

Prima oprire a avut loc la Galați, unde sute de antreprenori și studenți au participat la workshopuri dedicate finanțelor, leadershipului și resurselor umane.

Jurnalistul Adi Ursu a făcut bilanțul primei zile:

„Suntem la finalul primei zile din prima tură a Intelligent Money Academy. S-a întâmplat la Galați și, pentru câteva ore, am avut în față sute de antreprenori și studenți, care vor fi economiștii de mâine, traineri și speakeri performanți și inspiraționali, de la care au aflat lucruri despre cum să înmulțească banii, despre cum să și-i protejeze, despre cum să facă o afacere mai sustenabilă și despre cum să aibă o resursă umană asigurată.”

Unul dintre subiectele care au stârnit cel mai mare interes a fost cel legat de construirea și păstrarea unei echipe eficiente, a explicat Daniela Vasilescu, coordonator MyWaY:

„Se pare că cei din sală au ridicat, ca să zic așa, mingea la fileu, despre cum recrutăm corect o echipă care să ne ducă și să ne dezvolte afacerea, cum să fii un lider, cum să fii un vizionar și care sunt criteriile după care poți să ții echipa lângă tine, cât de mult contează caracterul uman și cât de mult contează competențele.”

Aceasta a subliniat că aceleași provocări apar și în rândul tinerilor:

„Problemele sunt cumva comune, pentru că și tinerii care au fost în sală, studenții ocupau diferite poziții de coordonare, diferite funcții de președinte al Consiliului Elevilor sau de președinte al Asociației Studenților. Și cumva se confruntau tot cu această problemă de comunicare și de a vedea care sunt nevoile reale și cum să le afle, care este strategia de comunicare eficientă.”

La rândul său, jurnalista Ana Iorga a evidențiat importanța relațiilor din interiorul echipei:

„Mi-a plăcut foarte mult tema pe care am avut-o astăzi, cum ții oamenii împreună, cum îi faci să gândească la fel, să tragă pentru același ideal, cum le vezi talentele, cum îi stimulezi, cum îi încurajezi să-și asume și riscuri pe care nu le aveau în vedere, cum găsești omul potrivit la locul potrivit, fiindcă de foarte multe ori e ușor ce treabă ai de făcut, sunt complicați oamenii, sunt complicate relațiile dintre ei și, foarte important, cum gestionezi asta pentru o atmosferă bună.”

Evenimentul a acoperit și teme practice legate de finanțare și administrarea afacerilor:

„Am avut parte și de training-uri pe diverse zone de competență, de la gestionarea resursei energetice la a-ți face asigurările bune pentru compania ta și pentru angajați. Sau de unde să iei bani, fie din surse interne, fie din fonduri europene. Continuă Intelligent Money Academy în alte locuri din România, așa că nu se știe, mâine poate vom fi în orașul vostru”, a concluzionat Adi Ursu la finalul evenimentului.

Intelligent Money Academy va continua în perioada următoare în mai multe orașe din țară, cu scopul de a oferi antreprenorilor instrumente concrete pentru dezvoltare și adaptare într-un mediu economic dinamic.