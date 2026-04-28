Energia și costurile de producție. Nova Power & Gas vine cu soluții de optimizare la Intelligent Money Academy

Intelligent Money Academy a fost lansat la Galați de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România.

Cel mai amplu proiect dedicat antreprenorilor, Intelligent Money Academy, a fost lansat la Galați de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România. Programul își propune să ajungă în toată țara și să aducă în fața oamenilor de afaceri specialiști din domenii esențiale, de la finanțe și energie până la evoluțiile economice care le pot influența direct activitatea.

În cadrul evenimentului, discuțiile s-au concentrat pe provocările actuale din mediul de business și pe modul în care companiile își adaptează strategiile într-un context economic dinamic.

Cătălin Marian, Director Vânzări zona Sud la Nova Power & Gas, a subliniat importanța adaptării rapide și a optimizării costurilor în perioade de presiune economică:„Nevoile continuă, iar noi trebuie să ne adaptăm. Ce fac în aceste situații antreprenorii? Antreprenorii sunt primii care caută soluții pentru a merge mai departe. Încercăm să optimizăm costurile cât mai bine. Asta observăm noi din piață. Antreprenorii încearcă să optimizeze costurile.”

Participarea Nova Power & Gas la acest eveniment a adus în prim-plan rolul gestionării eficiente a costurilor cu energia și importanța unor soluții adaptate nevoilor reale ale companiilor.

Intelligent Money Academy reunește la Galați sute de oameni de afaceri și include workshopuri dedicate finanțării, gestionării costurilor și adaptării la schimbările economice. Proiectul va continua în mai multe orașe din România, cu scopul de a oferi antreprenorilor instrumente concrete pentru a face față provocărilor actuale.