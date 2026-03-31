Lupta pentru banii din PNRR: doar 10 miliarde încasate din peste 28

România trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro în următoarele cinci luni. Sursa foto: Getty Images

România se află într-un moment decisiv în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro în următoarele cinci luni, în condițiile în care întârzierile în reforme și blocajele administrative au dus deja la pierderi de aproximativ 7 miliarde. Din cele peste 28 de miliarde de euro alocate, statul a reușit până acum să încaseze doar 10 miliarde.

Ce soluții există pentru evitarea pierderii definitive a fondurilor și cine sunt „campionii” proiectelor se discută în cadrul Conferinței Naționale „PNRR – ULTIMA STRIGARE”, organizată de Antena 3 CNN.

„Autostrada A7 a fost un examen trecut cu brio”

Reprezentanții companiilor implicate în proiecte majore au vorbit despre provocările întâmpinate, dar și despre progresele realizate.

„Autostrada A7 pentru Consitrans a fost un examen pe care credem că l-am trecut cu brio, pregătind soluții care astăzi văd că sunt implementate fără niciun fel de problemă în cadrul execuției”, a declarat Petre Ene, director general adjunct al Consitrans.

„Au fost ceva temeri inițial, dar prin experiență și colaborând cu beneficiarul am reușit să depășim toate problemele, multe dintre ele fiind instituționale. Birocrația a fost cea mai mare problemă.”

Potrivit acestuia, procedurile administrative au îngreunat implementarea.

„Acordul de mediu trebuie făcut cu toate studiile și am văzut că tot ce înseamnă lucrări a fost transpus în acordul de mediu. Orice modificare sau schimbare ulterioară pe parcursul execuției lucrărilor intervine cu multe probleme și actualizări ale acordului de mediu.”

Cu toate acestea, proiectul a fost dus la bun sfârșit din punct de vedere tehnic.

„În principiu, tot ce a fost necesar s-a executat. Am obținut și concursul autorităților care au emis avize pentru această autostradă. Nu a fost nimic tehnic de nedepășit pentru experiența pe care Consitrans o are până în prezent.”

CNAIR: „Problema principală este capacitatea administrativă”

La rândul său, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a pus accentul pe nevoia de consolidare instituțională.

„Noi ne-am concentrat încă de la început pe creșterea capacității administrative. Cred că principalul impediment pe care România îl are este dat de capacitate administrativă de a implementa astfel de tipuri de proiecte.”