Mituri despre credite și lecții de business. Antreprenorii, față în față cu experți în finanțe și business

Cel mai amplu proiect dedicat antreprenorilor, Intelligent Money Academy, a fost lansat la Galați de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România. Programul își propune să ajungă în toată țara și să aducă în fața oamenilor de afaceri specialiști din domenii-cheie, de la finanțe și fiscalitate până la resurse umane și digitalizare.

Evenimentul de debut include mai multe workshopuri tematice, în care participanții primesc informații aplicate despre dezvoltarea afacerilor și accesul la finanțare.

În cadrul conferinței, Oana Nuță, Director Marketing și Imagine Corporativă la Exim Banca Românească, a subliniat rolul băncilor în sprijinirea antreprenorilor:

„Trebuie să fac o referire. EXIM Banca Românească este pregătită să vă ofere consultanță, să vă ofere nu numai produsele noastre, ci consultanță în a înțelege aceste noi produse bancare dezvoltate în sistem de către băncile din sistemul bancar românesc. Și chiar dacă plecați la altă bancă, măcar noi rămânem cu satisfacția că am contribuit la dezvoltarea educației financiare.”

Întrebată care sunt domeniile cele mai active în relația cu banca, aceasta a precizat:

„Cred că producție, agricultură și servicii. Deci, practic, acoperim întreaga paletă de antreprenoriat, cu cifre de afaceri medii și chiar companii cu cifre de afaceri mari.”

Referindu-se la evoluția relației dintre bănci și clienți în ultimii ani, Oana Nuță a evidențiat o schimbare importantă:

„Comunicarea, comunicarea cu sinceritate, poate dinspre sistemul bancar spre mediul de afaceri. Deschiderea de a merge, de a explica și, cel puțin în cazul nostru, continuă ca direcție strategică.”

Un subiect sensibil a fost cel al așa-numitelor „credite preferențiale”, despre care reprezentanta băncii a spus clar:

„Este o întrebare care… nu știu, văd zâmbete și în sală. Am zâmbit și eu. Cred că întrebarea nu este cea mai potrivită. Nu au existat credite preferențiale niciodată în nicio bancă. Să nu uităm că toate băncile românești sunt auditate, sunt controlate, sunt monitorizate de Banca Națională a României. Toate creditele care s-au acordat au plecat și au fost bancabile la începuturile lor. Dacă pe parcursul perioadelor de creditare, din diverse motive care au ținut sau nu de proprietarii business-urilor, au existat disfuncționalități în graficele de rambursare, au fost tratate ca atare. Deci cuvântul „preferențial” nu este, cred, cel mai potrivit.”

În final, aceasta a vorbit despre nevoia de încredere și adaptare în relația bancă–client:

„Ce trebuie să se rețină este că fiecare este liber să intre într-un contact cu o bancă. Repet, nu vorbesc doar de Exim Banca Românească, vorbesc despre toate băncile. Ne-am aplecat asupra, poate cu mai multă atenție, poate că am învățat și noi, bancherii, că nu deținem adevărul și este un câștig dacă ne pliem și construim particularizat pe nevoile antreprenorilor.”

Intelligent Money Academy va continua în perioada următoare în mai multe orașe din țară, cu scopul de a crește nivelul de educație financiară și de a conecta antreprenorii cu resursele necesare dezvoltării afacerilor.