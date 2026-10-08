România vrea infrastructură modernă, dar trenurile de marfă merg cu sub 15 km/h. „Sectorul feroviar încă suferă”

Florin Spătaru, director general al Grupului Feroviar Român, spune că România are încă nevoie de investiții importante. Foto: Getty Images

România este în plin proces de transformare a infrastructurii, iar marile proiecte de drumuri, căi ferate, aeroporturi și noile soluții de mobilitate pot schimba nu doar modul în care călătorim, ci și felul în care se dezvoltă economia și comunitățile.

Smart Urban Mobility a găzduit conferința „Driving the Future Forward”, care a adus la aceeași masă lideri din administrație, business și industria transporturilor pentru a discuta despre investițiile care pot conecta mai bine regiunile României, despre finanțarea marilor proiecte după PNRR și despre șansa țării noastre de a deveni un hub regional de transport și conectivitate.

Florin Spătaru, director general al Grupului Feroviar Român, spune că România are încă nevoie de investiții importante pentru a ajunge la un standard de mobilitate comparabil cu cel din alte țări. În timp ce infrastructura rutieră a făcut pași importanți, sectorul feroviar continuă să se confrunte cu proiecte care au rămas doar pe hârtie.

„Sunt multe lucruri pe care ar trebui să le investim ca să putem să ajungem la un standard de mobilitate urbană ca în afară sau ca în multe alte regiuni. Am discutat despre faptul că, în sfârșit, reușim să facem pași importanți în domeniul infrastructurii rutiere. Dar, din păcate, sectorul feroviar încă suferă, pentru că sunt multe investiții care au fost făcute pe hârtie, dar nu sunt nici începute, nici finalizate”, spune el.

Problemele din transportul feroviar devin cu atât mai importante în contextul actual, în care nivelul scăzut al Dunării limitează transportul de mărfuri pe apă, iar creșterea prețului combustibilului pune presiune suplimentară pe operatori. În aceste condiții, spune reprezentantul Grupului Feroviar Român, calea ferată ar putea deveni o alternativă importantă, cu condiția ca transportul de mărfuri să fie mai rapid.

„De aceea, mai ales acum, când vorbim de o criză, nivelul Dunării este unul scăzut și o bună parte din mărfuri nu pot fi transportate pe apă, prețul combustibilului a crescut foarte mult și atunci sectorul feroviar poate reprezenta o soluție. O soluție doar dacă vom crește viteza de circulație a mărfurilor.

Suntem în acest moment la sub 15 km/h, pentru că sunt foarte multe întreruperi, sunt multe zone în care așteptăm, cu echipe, cu locomotive, să mișcăm cât mai rapid mărfurile. Iar lucrul ăsta sigur afectează economic, ne afectează pe fiecare dintre noi.”

În cadrul conferinței a fost abordată și dezvoltarea transportului urban, inclusiv soluțiile pentru metrou și tehnologiile disponibile pentru modernizarea sistemului feroviar. Florin Spătaru spune că există soluții pe care companiile românești le pot adopta, însă este nevoie de o strategie coerentă și de un angajament pe termen lung din partea autorităților.

„Discutam despre metrou. Tocmai am fost la târgul de la Berlin, InnoTrans. Sunt soluții pe care companiile românești le pot adopta dacă vom avea un discurs coerent, dacă vom avea o comunicare corespunzătoare cu toate grupurile-țintă, cu toate ministerele, pentru că ne dorim să investim, dar avem nevoie și de acel angajament pe termen lung al decidentului public pentru aceste investiții”, a declarat Florin Spătaru, director general al Grup Feroviar Român.