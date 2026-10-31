Viața în „Elonville”: Elon Musk cumpără casele vecinilor nemulțumiți de centrele lui de date, dacă promit să nu-l dea în judecată

Elon Musk. sursa foto: Getty

Locuitorii unui cartier din Mississippi, mulți dintre ei nemulțumiți de o centrală electrică din apropiere, esențială pentru ambițiile lui Elon Musk în domeniul inteligenței artificiale, au primit o ofertă cât se poate de directă: să-și vândă casele companiei sale și să-i facă loc, scrie The Guardian.

Agenți imobiliari au mers din ușă în ușă în Southaven, Mississippi, în numele xAI, compania de inteligență artificială a lui Musk, integrată în februarie în SpaceX, cu o ofertă de cumpărare a caselor, cu condiția ca proprietarii să accepte să nu se alăture unui proces intentat companiei din cauza zgomotului făcut de centrală.

Planul ar putea înghiți aproape întregul cartier Colonial Hills, din partea de vest a orașului Southaven. Un agent imobiliar i-a spus unui localnic că obiectivul este cumpărarea a 418 case și că 18 proprietari au acceptat deja să vândă, potrivit înregistrării unei conversații ascultate de The Guardian.

xAI nu a răspuns întrebărilor despre aceste cifre și despre planurile sale pentru cartier, dar a declarat anterior că vrea să fie un bun vecin și respinge toate acuzațiile din procesul privind zgomotul.

Casele, potrivit agentului imobiliar și primarului localității, vor fi folosite pentru cazarea angajaților xAI, pe măsură ce compania continuă să se extindă exploziv în zonă: în doar doi ani, trei centre de date au răsărit în Southaven și în orașul învecinat Memphis, din Tennessee. Ritmul frenetic și zgomotul permanent al turbinelor pe gaz instalate fără autorizație pentru a alimenta centrele de date i-au revoltat pe unii localnici.

„Sună ca un motor de avion, dar continuu, e incredibil de tare”, spune Elizabeth Rose, profesoară de pian, despre amplasamentul xAI aflat la aproximativ trei kilometri de casa ei. „M-am trezit din cauza lui la 02:00 noaptea, m-am trezit la 03:00 noaptea. Uneori pur și simplu trebuie să plec de acasă, pentru că mă înfurie îngrozitor”.

Rose spune că a fost șocată când centrala, un fost amplasament Duke Energy care găzduiește 69 de turbine temporare pe gaz pentru alimentarea noilor centre de date, a început să scoată acel mârâit surd, în august anul trecut. „Dintr-odată, acolo era o centrală“, povestește ea. „Iar acum am impresia că vor să extindă cumpărarea caselor la tot cartierul. O să devină, practic, micul loc de joacă al lui Elon Musk. Elonville”.

Ofertele la valoarea de piață pentru aceste case, într-o zonă în care prețul mediu al unei locuințe este de aproximativ 180.000 de dolari, reprezintă o cheltuială relativ mică în proiectul de creare a celui mai mare grup de supercomputere AI din lume, așa cum și-l imaginează Musk, omul de tehnologie care este cel mai bogat om din lume și un important donator al republicanilor.

Din iulie 2024, xAI a construit trei centre de date uriașe, numite Colossus I, Colossus II și Macrohardrr, în aglomerarea urbană Memphis–Southaven, care se întinde de-a lungul graniței dintre Tennessee și Mississippi. Musk petrece în prezent până la patru nopți pe săptămână într-o rulotă Airstream în zona Memphis, pentru a supraveghea personal extinderea centrelor de date, menite să dezvolte în continuare chatbotul Grok.

„Vedem cea mai rapidă creștere pe care am văzut-o vreodată în viața mea pentru Grok”, a declarat Musk luna aceasta, în timpul unei conferințe despre rezultatele financiare ale SpaceX. „N-am mai văzut niciodată ceva să crească atât de repede”.

Musk a cheltuit aproximativ jumătate de miliard de dolari pentru a-i ajuta pe republicani să câștige alegerile în ultimele două cicluri electorale, iar entuziasmul său pentru centrele de date este împărtășit de Donald Trump, care a declarat că oricine se opune unor astfel de proiecte va deveni „înapoiat și sărac”.

Ca în multe alte locuri în care comunitățile locale se revoltă împotriva centrelor de date, unii locuitori din Southaven spun că au fost călcați în picioare în această goană după aur. Trei localnici, chinuiți de zgomotul extinderii, au intentat în iunie un proces în care se plâng de „zgomot aproape constant, vibrații și alte neplăceri” provocate de centrala xAI din apropiere.

Jason Haley, unul dintre cei trei reclamanți, spune că nu s-a considerat niciodată un activist sau un om implicat politic în vreun fel, dar a ajuns la capătul răbdării din cauza zgomotului turbinelor pe gaz aflate la aproximativ 800 de metri de casa lui, pe care o deține de 20 de ani.

„E un zumzet ascuțit și apoi încă un sunet, ca un avion care trece pe deasupra casei”, spune el. „E o tortură atât de mare, încât nu pot să dorm. Pur și simplu plec de acasă sau dau drumul la muzică până adorm complet epuizat. Te înnebunește. Îți pierzi și speranța, pentru că ești ignorat sau tratat cu indiferență. Nu ai scăpare”.

Exasperat de discuțiile fără rezultat cu primarul din Southaven și înfuriat de guvernatorul republican al statului Mississippi, Tate Reeves, un susținător al inteligenței artificiale, care a afirmat că limitarea centrelor de date ar însemna „cedarea viitorului tehnologiei în fața Chinei”, Haley a intentat procesul și a început să posteze pe rețelele sociale videoclipuri în care măsoară nivelul zgomotului.

„M-am gândit să fac și eu puțin zgomot, din cauza porcăriei ăsteia”, spune Haley. „Nu știam nimic despre Elon și încă nu-l cunosc. Dar ca guvernatorul nostru să spună că nu iubesc America pentru că nu-mi place să fiu torturat de zgomot? E pur și simplu tâmpit și ignorant. Trebuie să tragem oamenii la răspundere când le fac rău altora, nu-mi pasă cu cine ai votat, la cine te rogi sau cu ce echipă ții”.

xAI respinge acuzațiile privind zgomotul și a declarat anterior că „ne pasă foarte mult să fim buni vecini”.

Compania a redus puterea centralei în anumite perioade și a construit ziduri fonoabsorbante. Într-o scrisoare înmânată locuitorilor din Colonial Hills, MZX, subsidiara xAI care operează amplasamentul, afirmă că „are nevoie de proprietăți pentru activitatea sa” și este pregătită să cumpere casele din apropiere cu o condiție contractuală: proprietarii să nu se alăture procesului colectiv inițiat de Haley.

Oferta începe să dea rezultate. Din 9 octombrie, MZX a cumpărat cinci case din cartier, potrivit registrelor comitatului DeSoto. Gavin Foust, care locuiește în apropierea lui Haley și spune că vecinii lui în vârstă tocmai au acceptat să vândă, crede că vor urma și alții.

„Sunt vecini ideali și plănuiau să-și trăiască restul vieții în casa aceea, dar acum vor să plece cât mai repede, pentru că nu mai vor să fie deranjați de turbinele astea”, spune Foust, care a precizat că el nu va accepta oferta, din cauza condiției de a nu da compania în judecată.

„Mi-am afectat auzul cât am fost în armată, dar tot aud chestia asta, e ca un motor de avion cu reacție. De ce să pui așa ceva într-un oraș? De ce să alungi oamenii? E iresponsabil și rușinos”, susține acesta.

Foust, paramedic de meserie, a crescut în partea de vest, discretă, a orașului Southaven, o zonă plină de case accesibile, construite în anii ‘60, și de comunități liniștite și unite. Această liniște a fost dată peste cap de zgomotul centralei xAI, dar și de poluarea aerului, spune el.

Zeci de turbine temporare pe gaz, cât un camion fiecare, au funcționat pe amplasamentul xAI fără autorizațiile cerute de legea federală, a stabilit Agenția americană pentru Protecția Mediului (EPA). Agenția a precizat însă că aplicarea cerințelor privind autorizațiile este responsabilitatea statului.

Deși nu s-au făcut măsurători ale poluării aerului pe amplasament, Southern Environmental Law Center a estimat că emisiile toxice ale acestor turbine, de obicei foarte poluante, au generat costuri anuale de 44 de milioane de dolari pentru sănătatea publică.

În aprilie, organizații de mediu și Asociația Națională pentru Progresul Persoanelor de Culoare (NAACP) au dat compania în judecată la o instanță federală pentru a opri folosirea turbinelor.

Departamentul de Justiție al SUA a încercat, fără succes, să blocheze procesul, susținând că tehnologia xAI a fost folosită în războiul împotriva Iranului și este, prin urmare, necesară din motive de securitate națională.

„A fost destul de dubios de la bun început”, spune Foust. „Mulți oameni din cartierul ăsta au afecțiuni agravate de tot oxidul de azot, formaldehida și celelalte mizerii eliberate de turbinele astea. Pentru copiii cu astm sau pentru bătrânii cu BPOC [bronhopneumopatie obstructivă cronică], e un dezastru din toate punctele de vedere. E destul de frustrant”.

În iulie, xAI a convenit cu autoritățile de reglementare ale statului să transforme centrala într-o instalație nouă și permanentă pe gaz până vara viitoare, ceea ce ar trebui să reducă zgomotul produs de turbinele temporare.

Având în vedere însă că firma a folosit în repetate rânduri turbine pe gaz fără autorizație federală și că riscă amenzi separate pentru încălcări legate de apele pluviale, opozanții rămân suspicioși.

„Am tot avut speranțe care nu s-au împlinit”, spune Haley. „Aceeași companie a spus că nu polua aerul. Încă sper, dar nu sunt încrezător”.

Opoziția față de valul de centre de date nu este însă generală, recunoaște Haley. Unii localnici nu sunt deranjați prea tare de zgomot, iar alții susțin activ fluxul de bani care ajunge în unul dintre cele mai sărace state americane. Afacerile locale au cunoscut o creștere a activității, iar primarul laudă centrele de date pentru că au adus noi locuri de muncă și oportunități în zonă.

„Această dezvoltare va aduce venituri fiscale fără precedent pentru contribuabilii din comitatul DeSoto, care vor îmbunătăți calitatea vieții pentru toată lumea”, spune Darren Musselwhite, primarul orașului Southaven, care a supervizat un schimb de terenuri cu xAI în urma căruia orașul a primit un nou centru de pregătire pentru polițiști și pompieri.

„Cumpărarea caselor nu are scopul de a crea un oraș al companiei, cel puțin în acest moment“” a declarat Musselwhite despre achizițiile imobiliare. „Nu mi s-a pomenit niciodată așa ceva. Cumpărarea are mai multe scopuri: să asigure locuințe pentru o parte dintre angajați și să fie un gest de bunăvoință din partea unui cetățean corporativ responsabil față de cei care percep dezvoltarea industrială din apropierea lor ca pe ceva negativ”.

Musselwhite spune că rezolvarea problemei zgomotului este „o prioritate absolută” pentru el, dar că aparatele de monitorizare ale orașului nu au înregistrat depășiri ale limitei locale de 70 de decibeli.

Criticii invocă însă studii care arată că niveluri mai scăzute de zgomot, de 50 de decibeli sau mai mult, precum cele înregistrate lângă centrală, pot fi asociate cu efecte negative asupra sănătății dacă sunt persistente.

Pentru cei care nu mai suportă zgomotul, motivele de bucurie sunt puține. Haley spune că scandalul a unit comunitatea și l-a făcut să se întrebe de ce inteligența artificială le este „îndesată tuturor pe gât”. Și a adăugat: „Să zicem așa: acum m-am înscris pe listele electorale”.

Rose, profesoara de pian, spune că persoana cu care împarte locuința ar accepta de trei sau patru ori valoarea casei, dar ea tot s-ar opune unei astfel de vânzări.

„Dacă ar depinde de mine, n-aș accepta oferta, doar ca să-i fac viața grea lui Elon”, spune ea. „Urăsc inteligența artificială, n-am înțeles niciodată de ce a fost inventată. Refuz s-o folosesc, pentru că știu că, dacă mă ating de ea, centrala aia o să meargă și mai tare”.