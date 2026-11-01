Comisia Europeană avertizează Polonia să țină cont de decizia CEDO: "Parlamentul are dreptul de a numi judecătorii constituționali"

2 minute de citit Publicat la 12:43 01 Noi 2026 Modificat la 12:43 01 Noi 2026

Comisia Europeană a anunțat sâmbătă că urmărește atent criza Tribunalului Constituțional din Polonia. FOTO: Getty Images

Comisia Europeană a anunțat sâmbătă că urmărește atent criza Tribunalului Constituțional din Polonia, scrie Euronews. Tensiunile au crescut după o confruntare petrecută vineri seară în fața clădirii instanței, transmisă în direct la televizor. Conflictul durează de peste zece ani. "Autoritățile poloneze trebuie să se asigure că Tribunalul Constituțional funcționează conform Constituției și respectă deciziile Curții de Justiție a UE", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Acesta a precizat că numirea a opt noi judecători ai Tribunalului este dreptul constituțional al Parlamentul Poloniei.

Purtătorul de cuvânt a amintit și de o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului din 5 mai 2026. Prin aceasta, autoritățile poloneze au fost obligate să nu îi împiedice pe judecătorii numiți de Parlament în martie 2026 să își preia și să își exercite funcțiile.

Tusk: "Calmul nu înseamnă acceptarea ilegalității"

Premierul Donald Tusk a vorbit sâmbătă seară într-un discurs televizat, prima sa reacție importantă după incident. El a numit evenimentele de vineri "scandaloase" și a spus că speră ca astfel de scene să nu se mai repete în Polonia.

Tusk a afirmat că revenirea la calm nu poate însemna acceptarea ilegalității sau a violenței. El a promis că va reface condițiile pentru o justiție independentă și pentru respectarea statului de drept.

"Un stat democratic trebuie să fie puternic și capabil să facă dreptate", a spus premierul, adăugând că legea va învinge violența.

Criza s-a agravat vineri seară, când președintele Karol Nawrocki a încercat să intre în clădirea Tribunalului, pe fondul disputei privind numirea noilor judecători.

Poliția a înconjurat clădirea, iar imaginile au fost transmise în direct. Momentul a arătat cât de tensionat a devenit conflictul dintre președinte și guvern pe tema componenței celei mai înalte instanțe din țară.

Guvernul Tusk spune că face reforme necesare pentru a restabili statul de drept, după ani în care partidul Lege și Justiție (PiS) ar fi intervenit în justiție. Opoziția acuză guvernul că încearcă o lovitură de stat.

Conservatorii europeni acuză UE că tace

Copreședinții grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) au condamnat sâmbătă acțiunile guvernului polonez și l-au susținut pe președintele Nawrocki.

"Guvernul Tusk încalcă în mod clar și grav statul de drept. Condamnăm acest atac la adresa independenței justiției. Niciun guvern nu este deasupra legii", a declarat copreședintele ECR, Nicola Procaccini.

El a cerut instituțiilor europene să nu închidă ochii și a spus că independența justiției și suveranitatea națională trebuie respectate indiferent de alianțele politice.

Legitimitatea Tribunalului este contestată de peste zece ani. Disputa a început în 2015, când Platforma Civică, aflată atunci la putere, și partidul Lege și Justiție, din opoziție, s-au certat pe numirea a cinci judecători. De atunci, conflictul s-a extins și privește independența justiției, componența Tribunalului și autoritatea deciziilor acestuia.