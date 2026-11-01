România, promovată de Charlie Ottley în 3 spoturi pe BBC World News. "România înseamnă mult mai mult decât legenda lui Dracula"

2 minute de citit Publicat la 12:29 01 Noi 2026 Modificat la 13:13 01 Noi 2026

Castelul Bran se află în top 10 al celor mai populare castele și palate din Europa . FOTO: Antena 3 CNN

Trei spoturi de promovare turistică a României, realizate în colaborare cu producătorul britanic Charlie Ottley, vor fi difuzate pe BBC World News, în perioada 1 - 29 noiembrie 2026, în cadrul unei campanii derulate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), potrivit unui comunicat al instituţiei, preluat de Agerpres.

Materialele, cu o durată de câte 60 de secunde, prezintă oferta turistică a României prin imagini dedicate naturii, aventurii, patrimoniului cultural şi identităţii locale, fiind programate în total 20 de difuzări.

"România are resurse turistice care îi pot asigura o poziţie distinctă pe piaţa europeană, de la Delta Dunării şi biodiversitatea sa până la patrimoniul cultural şi oferta balneară. Trebuie să le promovăm mai bine pe pieţele internaţionale, dar şi să susţinem dezvoltarea lor prin investiţii.

Campania difuzată pe BBC World News cuprinde trei spoturi care prezintă o parte din această diversitate. Unul dintre ele valorifică legenda lui Dracula, a cărei notorietate internaţională reprezintă un element de atractivitate, cu atât mai mult cu cât spotul este difuzat în perioada de Halloween.

Important este ca turiştii să descopere că România înseamnă mult mai mult decât această legendă, că are destinaţii şi experienţe turistice care merită explorate în toate anotimpurile şi pentru care să îşi dorească să revină", a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, citat în comunicat.

Ce prezintă fiecare spot

Potrivit sursei citate, cele trei spoturi au concepte distincte. "Wild Romania" prezintă peisajele, natura şi oportunităţile de ecoturism şi aventură, "Sounds Like Romania" surprinde ţara prin intermediul sunetelor sale naturale, iar "Romania, So Much More Than Dracula!" propune o abordare diferită a mitologiei lui Dracula, aducând în prim-plan atracţiile naturale şi culturale ale Transilvaniei.

În urma demersurilor lui Charlie Ottley, ultimul spot a beneficiat de două zile suplimentare de difuzare, pe 30 şi 31 octombrie, inclusiv în ziua de Halloween, înaintea debutului oficial al campaniei.

Campania urmăreşte să aducă oferta turistică a României în atenţia unui public internaţional divers şi să prezinte ţara ca pe o destinaţie de călătorie care poate fi descoperită în toate cele patru anotimpuri, prin diversitatea peisajelor, a atracţiilor şi a experienţelor turistice, notează sursa citată.

În aceeaşi perioadă în care spoturile de promovare sunt difuzate pe BBC World News, România participă la Londra la World Travel Market (WTM), unul dintre cele mai influente evenimente internaţionale de turism şi o platformă globală de întâlnire pentru profesioniştii din industrie, care are loc între 3 şi 5 noiembrie.

Participarea României este organizată de MEDAT, în cadrul standului naţional urmând să fie prezenţi 35 de coexpozanţi. Delegaţia ţării noastre va fi condusă de ministrul Daniel Zamfir.