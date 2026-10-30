„Până la urmă, Dracula trebuie să muște pe cineva”. Clipul inedit prin care Charlie Ottley promovează România pe BBC World

România are enorm de multe alte lucruri de oferit, spune Charlie Ottley, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.

Da, Dracula poate fi poarta prin care turiștii străini ajung în România. Însă, odată ajunși aici, aceștia trebuie să descopere că țara are mult mai mult de oferit decât legenda vampirului din Transilvania.

Acesta este mesajul noii campanii de promovare a României pe BBC World, semnată de Charlie Ottley, britanicul care de ani buni spune lumii povestea țării noastre și care, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, a vorbit despre clipul cu tentă de Halloween în care doi tineri care călătoresc cu rucsacul în spate sunt urmăriți pas cu pas de Nosferatu, prea fascinați de frumusețea locurilor ca să-l observe.

Tot el a vorbit și despre problemele care ar putea ține turiștii departe de țara noastră: prețurile tot mai mari, care fac din România o destinație aproape la fel de scumpă ca Toscana sau Spania, lipsa unui brand de țară clar definit și construcțiile moderne care distrug, an după an, satele istorice care ar trebui să fie printre cele mai mari atracții ale noastre.

„Dragă mamă și tată, Tocmai m-am întors acasă după o vacanță fantastică în Transilvania. Castelul Corvinilor, unul dintre cele mai mari din Europa, a fost absolut impresionant. Parcă era desprins dintr-un film! Am vizitat și cetatea medievală Sighișoara, locul de naștere al lui Vlad Dracul. A doua zi, am plimbat-o pe Emma cu barca pe șanțul cu apă din jurul Cetății Făgăraș. A fost distractiv, deși nu m-am descurcat prea grozav și aveam mereu senzația că cineva ne urmărește. Munții Carpați au fost incredibil de frumoși. Toate văile și versanții străluceau în nuanțe arămii și aurii, în culorile toamnei. V-ar fi plăcut enorm! Am explorat și satul săsesc Viscri, unde poți vedea în fiecare seară cum se întorc vacile de la pășune. În ultima noastră seară, ne-am plimbat cu trăsura până la un hotel impunător. A fost o călătorie minunată, dar Emma este complet epuizată. Abia aștept să ne revedem, imediat ce se va simți mai bine. România nu înseamnă doar Dracula, dar cu siguranță își va lăsa amprenta asupra ta” - așa începe campania de promovare a României pe BBC World, semnată de Charlie Ottley.

De ce trebuie să profite și românii de Halloween

Adrian Ursu: Charlie Ottley, Halloween fericit! Spun asta pentru că am văzut deja noul episod al campaniei dedicate lui Dracula, care urmează să fie difuzat pe BBC în aceste zile.

Charlie Ottley: Da, sperăm că va începe să fie difuzat în următoarele zile, pentru că ar fi păcat să ratăm acest moment. Cred că toată lumea se gândește acum la Halloween. A devenit un eveniment important în Europa, mai ales în România, dar și în restul continentului. Așa că trebuie să profităm de moment.

„ Dacă avem nevoie de Dracula pentru a atrage turiști americani sau alți vizitatori în România, atunci foarte bine, să folosim această poveste”

Adrian Ursu: Cred că, dacă îi întrebi pe cei mai mulți oameni ce știu despre România, îți vor spune câteva lucruri, iar printre primele vor fi Dracula și Transilvania.

Charlie Ottley: Lucrul acesta m-a deranjat foarte mult timp. Mă gândeam: nu putem să depășim odată povestea asta? România are atât de multe de oferit, dincolo de Dracula! Și, până la urmă, mi-am spus: bine, de ce să nu le arătăm oamenilor acest lucru?

Adrian Ursu: Deci să folosim tocmai această atracție?

Charlie Ottley: Da. România înseamnă mult mai mult decât Dracula. Mult, mult mai mult. Și atunci m-am întrebat cum aș putea face un film, cum am putea construi o poveste care să pornească de la această legendă, să o trateze cu puțin umor, pentru că, până la urmă, există și o latură amuzantă a întregii povești.

Orice lucru care îi determină pe străini să vină în România este fantastic și trebuie încurajat. Dar, odată ajunși aici, vor descoperi că există mult mai multe lucruri de văzut.

Și cred că acesta este mesajul esențial. Dacă avem nevoie de Dracula pentru a atrage turiști americani sau alți vizitatori în România, atunci foarte bine, să folosim această poveste.

Dar cred că trebuie să le arătăm oamenilor și că Dracula este doar o poveste, în timp ce România are enorm de multe alte lucruri de oferit.

Britanicul care a promovat România pe banii lui

Adrian Ursu: Hai să vorbim despre această nouă campanie de pe BBC World, pentru că este al doilea tău mare efort de promovare a României pe această televiziune. Prima dată ai făcut-o aproape din banii tăi.

Charlie Ottley: De fapt, Adi, trebuie să spun că aceasta cred că este a cincea campanie. Pentru că, la început, am strâns noi înșine fonduri din sectorul privat pentru a face o campanie imediat după pandemie, când aceasta era pe sfârșite.

Adrian Ursu: Și a fost vorba despre o sumă mică de bani, folosită foarte eficient.

Charlie Ottley: Da, a fost una dintre cele mai de succes campanii desfășurate pe parcursul unei singure luni. Iar datorită succesului ei, am avut apoi câțiva susținători care au pus bani laolaltă, alături de Federația Hotelierilor și de alte organizații, pentru a repeta campania în toamna următoare.

Așa s-a întâmplat. Apoi Brașovul a decis să facă propria campanie. Am realizat și o altă campanie pentru care am strâns bani de la autoritățile regionale, iar Craiova a fost și ea implicată. Apoi am avut campania ministerului de anul trecut, iar acum avem o nouă campanie națională și, în paralel, una regională.

Ideea este că BBC World este unul dintre cele mai urmărite posturi internaționale de știri din lume, alături de CNN, desigur. Are o audiență foarte mare și acoperă întreaga Europă.

Așa că eu cred că este o modalitate excelentă de a spune povești despre această țară și de a o promova. Suntem foarte bucuroși.

„Modalitatea corectă de a promova o țară este să spui povești”

Adrian Ursu: Acum mergeți în două direcții. Avem campania regională, susținută de autoritățile locale din diferite zone. De exemplu, Sibiu, Craiova, Brașov, Oltenia de sub Munte, pentru că este o zonă extraordinar de frumoasă, Oradea și multe altele. Așadar, această campanie se desfășoară în paralel cu cea a ministerului. Iar campania ministerului merge împreună cu această nouă producție?

Charlie Ottley: Da, va fi asociată cu noua poveste pe care am realizat-o, pentru că eu cred că modalitatea corectă de a promova o țară este să spui povești. Vedem foarte multe reclame pentru diverse țări, de genul „Veniți să vizitați Turcia, avem asta și asta”, sau alte destinații care își prezintă plajele frumoase și tot felul de atracții. Oamenii se plictisesc foarte repede de asemenea reclame, mai ales când sunt difuzate în mod repetat.

„Nosferatu se răzbună. Pentru că, până la urmă, Dracula trebuie să muște pe cineva”

Adrian Ursu: Și nici nu mai vezi diferențele dintre destinații.

Charlie Ottley: Exact. Trebuie să venim mereu cu ceva nou, cu idei noi, cu abordări diferite, care să stârnească fascinația și interesul oamenilor. Așa mi-a venit ideea acestei povești cu un cuplu. Ar fi putut fi un cuplu de oameni în vârstă sau niște turiști americani. Dar m-am gândit că ar fi minunat să avem doi tineri care călătoresc cu rucsacul în spate, pentru că trebuie să atragem mai mulți turiști tineri în România.

Ei călătoresc prin țară, vizitează obiective turistice, sunt interesați de cultură, merg la castele, în locuri precum Sighișoara, fac drumeții pe dealuri și prin munți, dar sunt urmăriți permanent de Nosferatu. Și totuși, par să nu-l observe deloc, pentru că sunt atât de absorbiți de frumusețea țării.

Până când, în secvența finală, Nosferatu se răzbună. Pentru că, până la urmă, Dracula trebuie să muște pe cineva. Altfel, nu mai este un film cu vampiri, nu? Așadar, în ultima scenă îi vedem pe cei doi, un băiat și o fată, în avionul care îi duce acasă. Iar ea a devenit foarte sensibilă la lumină. Se ferește de razele soarelui, trage jaluzeaua de la hublou și observăm două urme de mușcătură pe gâtul ei. Am vrut să fac ceva amuzant, să ironizez puțin mitologia lui Dracula, dar în același timp să transmit un mesaj.

Adrian Ursu: Da, Dracula este mereu acolo. Dacă îți place povestea, poți veni în România pentru această experiență.

Charlie Ottley: Dar Dracula este doar vârful aisbergului. Este aproape nesemnificativ în comparație cu tot ceea ce România are de oferit ca țară.

Și cred că acesta este lucrul important. Putem folosi legenda ca pe un instrument pentru a atrage anumite categorii de turiști, oameni cărora le plac poveștile de groază și elementele fantastice. Dar trebuie să dezvoltăm și celelalte aspecte ale turismului, să spunem și alte povești și să promovăm alte atracții.

„România devine o destinație foarte scumpă”

Adrian Ursu: După atâția ani în care ai filmat, ai călătorit prin România și ai promovat țara, unde crezi că greșim în relația cu turiștii străini, dar și cu turiștii români, care uneori preferă să călătorească în străinătate?

Charlie Ottley: Cred că, dacă e să vorbim deschis, Adi, una dintre marile probleme este că prețurile au crescut foarte mult. România devine o destinație foarte scumpă. Iar percepția despre România era că reprezintă o alternativă mai ieftină la Alpi, de exemplu, sau la o vacanță în Italia ori Spania.

Dar acum oamenii plătesc mult mai mult decât înainte, inclusiv pentru cazarea la pensiuni. Plătesc mai mult la restaurante. Taxele din industria HoReCa sunt ridicate și, desigur, oamenii trebuie să își recupereze costurile și să obțină același profit. Așa că totul ajunge să coste mult mai mult. Nu știu exact care este soluția. Las asta în seama politicienilor. Dar știu că în unele țări TVA-ul pentru industria HoReCa și pentru turism este redus, iar acest lucru ajută.

Trebuie să facem România accesibilă din punct de vedere financiar. Turiștii trebuie să simtă că o vacanță în România nu îi va costa la fel de mult ca una în destinații turistice consacrate, precum Toscana sau Spania. Acesta este un aspect.

Cred că trebuie, de asemenea, să construim un brand de țară bine definit. Trebuie să știm ce reprezintă România. Este o destinație pentru natură, aventură și explorarea zonelor sălbatice? Eu cred că da. Este și o destinație culturală? Cu siguranță. Dar, dacă vrem să punem accentul pe turismul cultural și să promovăm, de exemplu, satele noastre istorice, atunci trebuie să le protejăm.

„Lumea ar trebui să aibă dreptul să construiască, dar trebuie respectate tradițiile arhitecturale în locurile care au o importanță istorică deosebită”

Adrian Ursu: Și acest lucru nu se întâmplă în prezent. Există foarte puține reglementări privind construcțiile moderne, chiar și în sate precum cele din Mărginimea Sibiului. Tu lupți pentru conservarea lor. Și, după cum descoperim, este de fapt mult mai dificil să conservi sau să restaurezi o clădire veche decât să construiești ceva complet nou, modern și urât într-un sat istoric. O construcție care nu are nicio legătură cu arhitectura locului.

Charlie Ottley: Exact. Care nu are absolut nicio legătură cu peisajul cultural. Iar acest lucru, dincolo de faptul că îi oferă cuiva o casă de vacanță confortabilă, distruge integritatea peisajului de patrimoniu. Dacă ne uităm la Spania și Italia, vedem că acolo satele sunt conservate și construcțiile sunt reglementate.

Desigur, toată lumea ar trebui să aibă dreptul să construiască, dar trebuie respectate tradițiile arhitecturale în locurile care au o importanță istorică deosebită. Dacă acest lucru nu se va întâmpla în viitor, vom pierde toate aceste sate și vom pierde inclusiv componenta de turism cultural care face România atât de atractivă.