Șeful DNSC: ”Avem un război hibrid la graniță. Totul este pe față, Rusia nu se mai ascunde”

Dan Cîmpean a atras atenția asupra scenariilor complexe cu care se pot confrunta atât marile organizații, cât și firmele mici. Foto: Antena 3 CNN

Cel mai amplu proiect dedicat antreprenorilor, Intelligent Money Academy, a fost lansat la Galați de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România. Programul reunește oameni de afaceri și specialiști din domenii-cheie, oferind informații aplicate despre finanțe, dezvoltare și riscurile actuale din economie și tehnologie.

Unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor a fost securitatea cibernetică, în contextul tensiunilor internaționale tot mai accentuate.

Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, a atras atenția asupra scenariilor complexe cu care se pot confrunta atât marile organizații, cât și firmele mici:

„Ce nu vrem, cu siguranță, nu vrem niște atacuri de tipul acesta majore asupra unor organizații mari, o mare bancă, o mare firmă de energie, o instituție a statului, simultan cu atacuri, cum spunem noi, la firul ierbii, în care dumneavoastră, ca utilizatori standard, ca antreprenori, ca mici firme sau firme medii, sunteți loviți simultan cu un astfel de atac, atunci va fi extrem de complicat să-l gestionăm.”

Acesta a explicat că pericolul este cu atât mai mare cu cât efectele nu sunt vizibile imediat, ca în cazul unor crize clasice:

„Nu uitați, pe de altă parte, în spațiul virtual nu iese foc, ca să dau exemplu. Suntem și noi întrebați ce să facem. Păi cumpără-ți asigurări, fă-ți copii de siguranță, lucrează cu profesioniști, cu firme care îți oferă soluții, își gestionează infrastructura digitală, îți salvează datele în cloud sau în centrul lor de date și așa mai departe.”

Șeful DNSC a subliniat și legătura directă dintre contextul geopolitic și intensificarea atacurilor cibernetice:

„Se întâmplă un fenomen foarte interesant și geopoliticul are un rol foarte mare. Evident, avem un război hibrid la graniță. Nu știu cum se vede la dumneavoastră din birou, de la mine, din sediu, în spațiul cibernetic se văd ciuperci nucleare. Acolo sunt ciuperci nucleare, deci este pe față, nu se mai ascund. Rusia nu se mai ascunde. Și alte state și grupări proxy, care sunt mercenari comerciali, activează la comandă.”

Pentru a ilustra amploarea fenomenului, Dan Cîmpean a oferit și un exemplu concret:

„E atât de complicat și de greu, încât ieri și azi — nu știți, că n-aveți de unde să știți — avem trei echipe, România, Ucraina, Moldova, într-un exercițiu real-life în București, într-o locație, se atacă unii pe alții.”

În final, acesta a punctat că fiecare eveniment internațional poate declanșa reacții în mediul digital:

„Geopoliticul contează. În momentul în care a început conflictul în Golf, numărul de atacuri cibernetice crește imediat. De câte ori este o declarație politică, se întâmplă ceva în domeniul economic, social, sportiv — chiar și la un meci de fotbal apar incidente.”

Intelligent Money Academy va continua în mai multe orașe din țară, oferind antreprenorilor acces la informații esențiale pentru protejarea și dezvoltarea afacerilor într-un context economic și tehnologic tot mai volatil.