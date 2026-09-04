Accidentările umărului: când durerea, slăbiciunea sau instabilitatea cer un consult

Durerea, slăbiciunea sau senzația de instabilitate după o accidentare pot indica leziuni ale tendoanelor sau articulației umărului și necesită uneori evaluare medicală și investigații imagistice. Sursa foto: pexels.com

O cădere pe brațul întins, un contact dur la handbal, o ridicare bruscă a unei greutăți — accidentările umărului se produc în câteva secunde, dar consecințele lor se măsoară, de multe ori, în luni. În primele zile, aproape toate arată la fel: doare, brațul se mișcă greu, apoi durerea se mai domolește. De aici pornește și cea mai frecventă greșeală: presupunerea că, dacă durerea a scăzut, leziunea s-a vindecat.

De ce umărul cedează mai ușor decât alte articulații

Umărul este cea mai mobilă articulație a corpului, iar prețul acestei mobilități este o stabilitate redusă. Capul humeral se sprijină într-o cavitate mică și puțin adâncă a omoplatului, numită cavitate glenoidă. Ceea ce îl menține centrat nu este forma osului, ci un ansamblu de țesuturi moi: labrumul, capsula articulară, ligamentele și tendoanele coafei rotatorii. Un traumatism suficient de puternic rupe una dintre aceste verigi, iar în funcție de care cedează apar tablouri clinice complet diferite.

Vârsta schimbă și ea ecuația. La tineri, traumatismul duce mai des la instabilitate: articulația își pierde controlul poziției. După 40 de ani, pe un tendon deja slăbit de microtraumatisme repetate și de o vascularizație mai săracă, aceeași cădere poate produce o leziune tendinoasă. Practic, „am căzut pe umăr” nu înseamnă același lucru la 22 și la 52 de ani.

Durerea și slăbiciunea: semnul unei leziuni de tendon

Când, după accident, durerea se instalează pe partea laterală a brațului, ridicarea nu mai are forță și noaptea te trezește din somn, prima suspiciune este o leziune a coafei rotatorii. Supraspinosul este cel mai frecvent tendon rupt al umărului, pentru că trece printr-un spațiu anatomic îngust și reacționează rapid la suprasolicitare. O ruptura supraspinos poate fi parțială, cu doar o parte din fibre întrerupte, sau completă, cu tendonul desprins de pe os pe toată grosimea lui.

Aici merită spus limpede ceva ce mulți pacienți află prea târziu: o ruptură completă nu se vindecă spontan. Capătul tendonului desprins se retrage în timp, iar mușchiul se poate degenera, astfel încât o leziune reparabilă astăzi poate deveni greu de reparat peste un an. Kinetoterapia și antiinflamatoarele pot ține durerea sub control și pot menține funcția, dar nu reatașează tendonul pe os. Diferența dintre rupturile mici, care răspund bine la tratament conservator, și cele care cer reparare chirurgicală se stabilește prin examen clinic completat de imagistică: ecografie musculo-scheletală și, ca investigație de referință, RMN.

Când umărul „iese din loc”

Celălalt scenariu tipic al accidentărilor este instabilitatea. Luxatia umarului — ieșirea capului humeral din cavitatea glenoidă — este cea mai frecventă luxație a unei articulații mari, iar în marea majoritate a cazurilor, până la aproximativ 95%, deplasarea se produce spre față. Repunerea se face exclusiv medical, sub anestezie sau sedare. O manevră forțată, executată de cineva neinstruit, poate leza nervi, vase de sânge sau os și poate transforma o problemă tratabilă într-una gravă.

Povestea nu se încheie însă la camera de gardă. Prima luxație lasă adesea în urmă leziuni structurale — o ruptură de labrum (leziune Bankart) sau o înfundare a osului humeral (leziune Hill-Sachs) — care transformă un accident izolat în instabilitate gleno-humerală cronică. Datele din literatura de specialitate arată că, tratată conservator, instabilitatea anterioară recidivează la pacienții tineri în proporții mari, raportate între aproximativ 47% și peste 90%. Pacienții descriu senzația că umărul „fuge” în anumite poziții sau episoade repetate în care articulația iese și revine. Fiecare recidivă poate adăuga o leziune nouă, inclusiv pierdere osoasă, ceea ce complică tratamentul ulterior.

Semnalele care cer un consult, nu răbdare

Câteva situații merită evaluate de medic, nu gestionate cu antiinflamatoare: durere care persistă peste două-trei săptămâni după traumatism, slăbiciune la ridicarea brațului, dureri nocturne, senzația de blocaj sau de „clic”, amorțeli ori furnicături în braț și în mână și, evident, orice episod în care umărul iese din loc. Nu fiecare accidentare înseamnă operație — multe se rezolvă conservator, prin repaus, kinetoterapie supravegheată și corectarea gesturilor care întrețin leziunea. Dar numai o evaluare clinică, dublată de imagistică, poate spune care este cazul.

În patologia umărului, supraspecializarea face o diferență reală. Un medic ortoped specializat in chirurgia umaruluivede zilnic distincțiile fine dintre o tendinopatie și o ruptură sau dintre o subluxație trecătoare și o instabilitate structurală. Institutul Umărului este o clinică dedicată exclusiv acestei zone, fondată de Dr. Ion-Andrei Popescu, medic ortoped-traumatolog cu formare integrală în Germania și fellowship-uri în Franța și Germania.

Umărul nu se vindecă singur la fel de des pe cât ne-ar plăcea. Diferența dintre o recuperare bună și o problemă cronică ține, în cele mai multe cazuri, de cât de repede ceri o părere de specialitate. Un consult la timp nu înseamnă automat operație; înseamnă că păstrezi toate opțiunile deschise.