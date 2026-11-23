2 minute de citit Publicat la 13:28 23 Noi 2026 Modificat la 13:28 23 Noi 2026

Un RMN efectuat pentru dureri lombare a descoperit tumori la ambii rinichi, la un pacient de 78 de ani.

Un examen RMN efectuat pentru dureri lombare, pe fondul unei discopatii mai vechi, a scos la iveală o problemă neașteptată pentru Ninel, în vârstă de 78 de ani. Deși bărbatul nu avea simptome care să indice o afecțiune renală, iar analizele de urină și de sânge erau în limite normale, RMN-ul a evidențiat prezența unor formațiuni la ambii rinichi.

Medicii i-au recomandat reevaluare după șase luni, dar Ninel a decis să continue investigațiile, efectuând un RMN dedicat rinichilor. Acesta a evidențiat leziuni suspecte de cancer renal bilateral. Analizele normale nu exclud existența unei tumori renale, astfel că evaluarea imagistică și consultația urologică sunt esențiale pentru stabilirea tratamentului.

Ninel s-a programat la SANADOR, pentru o a doua opinie medicală, unde a fost consultat de Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă. Conf. Dr. Constantin Gîngu le-a explicat pacientului și soției sale imaginile RMN și opțiunile terapeutice. Acesta a propus efectuarea a două intervenții etapizate pentru îndepărtarea tumorilor, cu păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut renal funcțional, obiectiv important pentru pacientul cu diabet zaharat de tip 2 și hipertensiune arterială.

Prima operație, la rinichiul stâng, a fost realizată prin chirurgie robotică și a constat într-o nefrectomie parțială, procedură care permite îndepărtarea tumorii fără extirparea întregului organ. Ulterior, examenul histopatologic a confirmat un carcinom renal cu celule clare, grad WHO/ISUP, stadiul pT1a, cu margini de rezecție negative. Stadiul pT1a indică o tumoră de cel mult 4 cm, limitată la rinichi.

Ninel s-a recuperat ușor, așa că după șase săptămâni de la intervenție a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru operația la rinichiul drept. Medicul i-a explicat că ar putea fi necesară o nefrectomie radicală, dacă păstrarea rinichiului nu era posibilă în condiții de siguranță.

În timpul intervenției robotice, anatomia locală a permis păstrarea unei părți importante a rinichiului, iar examenul histopatologic a confirmat un al doilea carcinom renal cu celule clare, pT1a, grad WHO/ISUP 3, cu rezecție R0, adică fără celule tumorale la marginile de rezecție.

Vestea că ambii rinichi au putut fi păstrați i-a adus pacientului o bucurie imensă și l-a făcut să-i fie profund recunoscător medicului care l-a tratat. Recuperarea după a doua operație a fost mai dificilă, însă după aproximativ două luni, Ninel a început să se simte din ce în ce mai bine.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile urologice oncologice sunt realizate prin abord clasic sau minim invaziv, prin chirurgie laparoscopică sau robotică, cu ajutorul sistemului chirurgical da Vinci Xi, într-un bloc operator foarte bine dotat. Operațiile sunt realizate cu ajutorul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă. De asemenea, pacienții cu indicație pentru tratament oncologic au acces la Centrul Oncologic SANADOR la toate tipurile de terapii recomandate.