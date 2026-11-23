Ce înseamnă simbolurile Wild, Scatter și Collect în sloturile online?

Trei simboluri identice apar pe ecran: unul pe rândul de sus, unul la mijloc și unul jos. În unele sloturi online, dacă sunt simboluri Scatter, ele pot declanșa o funcție chiar dacă nu se află pe aceeași linie. Un Wild are alt rol: poate ține locul unui simbol care lipsește dintr-o combinație. Iar un Collect intră în calcul atunci când pe ecran apar valori pe care le poate aduna.

Wild: simbolul care poate completa o combinație

Pe o linie de plată apar, în ordine, o cireașă, un Wild și încă o cireașă. Dacă trei cireșe formează o combinație plătită, iar regulile permit substituirea, Wild ține locul cireșei din mijloc. Cele trei poziții sunt astfel evaluate ca o combinație de cireșe.

Wild nu înlocuiește însă automat orice simbol. De regulă, simbolurile speciale precum Scatter sunt exceptate. Dacă o funcție necesită trei simboluri Scatter, două Scatter și un Wild nu îndeplinesc condiția decât dacă regulamentul prevede explicit această posibilitate.

Scatter: când contează numărul, nu linia

Numele „Scatter” descrie chiar felul în care pot apărea aceste simboluri: răspândite pe ecran. În multe sloturi, ele nu trebuie să urmeze traseul unei linii de plată. Contează câte apar în aceeași rundă și, în unele cazuri, pe ce role se află.

De exemplu, trei simboluri Scatter aflate pe rânduri diferite pot declanșa o serie de rotiri gratuite. Pragul de trei este doar un exemplu. Numărul necesar și efectul diferă: un Scatter poate activa o funcție specială, poate avea o plată proprie sau le poate face pe amândouă.

Collect: simbolul care adună valorile afișate

Collect apare frecvent alături de simboluri care poartă valori numerice. Să presupunem că pe două dintre ele scrie „2” și „5”. Dacă ambele sunt eligibile și apare simbolul Collect, acesta poate aduna cele două valori. Rezultatul este 7, dar unitatea contează: dacă numerele reprezintă multipli ai mizei, totalul înseamnă de șapte ori miza, nu șapte lei.

Nici simpla apariție a unei valori pe ecran nu înseamnă automat că ea a fost acordată. Uneori, Collect trebuie să apară pe o anumită rolă sau în aceeași rundă cu simbolurile numerice. Tabelul de plăți precizează aceste condiții. Aici se vede cel mai clar diferența dintre cele trei simboluri: Wild poate completa o combinație, Scatter poate declanșa o funcție prin numărul de apariții, iar Collect poate transforma valorile eligibile într-un total.