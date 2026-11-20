Plantarea pomilor fructiferi în noiembrie: la ghiveci sau cu rădăcina împachetată?

2 minute de citit Publicat la 13:27 20 Noi 2026 Modificat la 13:27 20 Noi 2026

Noiembrie poate fi o perioadă potrivită pentru plantarea pomilor fructiferi. Sursa foto: ROA Garden RO

Noiembrie este o perioadă potrivită pentru cei care își doresc să planteze pomi fructiferi și să pregătească grădina pentru sezonul următor. Deși temperaturile încep să scadă, mulți pomi intră în repaus vegetativ, iar plantarea de toamnă poate oferi condiții favorabile pentru acomodarea rădăcinilor înainte de primăvară.

Merii, perii, prunii, cireșii sau vișinii se numără printre speciile care pot fi plantate în această perioadă, atunci când solul nu este înghețat sau îmbibat cu apă. Însă, înainte de cumpărare, apare o întrebare frecventă: este mai bine să alegi pomi fructiferi la ghiveci sau cu rădăcina împachetată?

De ce merită să plantezi pomi fructiferi toamna?

Plantarea de toamnă are câteva avantaje importante. În perioada de repaus vegetativ, pomii foioși își reduc activitatea, iar după căderea frunzelor pierderile de apă sunt mai mici.

În plus, solul poate păstra suficientă căldură pentru ca rădăcinile să își continue activitatea o perioadă, dacă temperaturile permit. Astfel, pomii plantați toamna pot începe procesul de acomodare înainte de pornirea vegetației din primăvară.

Totuși, condițiile meteorologice sunt esențiale. Plantarea trebuie evitată atunci când pământul este înghețat sau excesiv de umed. În zonele cu ierni aspre, pentru speciile mai sensibile, precum caisul și piersicul, plantarea de primăvară poate fi o alternativă mai sigură.

Pomi fructiferi la ghiveci: flexibilitate și manipulare ușoară

Pomii fructiferi la ghiveci au sistemul radicular dezvoltat într-un substrat de cultură, ceea ce permite transplantarea lor cu o deranjare mai redusă a rădăcinilor.

Unul dintre principalele avantaje este flexibilitatea perioadei de plantare. Aceștia pot fi plantați în mai multe momente ale anului, atât timp cât solul și condițiile meteorologice sunt favorabile.

De asemenea, pot fi păstrați temporar în recipient, dacă plantarea nu se realizează imediat, cu condiția să primească apă și protecție corespunzătoare.

Pomi fructiferi cu rădăcina împachetată: o variantă potrivită pentru sezonul de repaus

Pomii fructiferi cu rădăcina împachetată sunt pregătiți pentru transport prin protejarea sistemului radicular împotriva deshidratării.

În funcție de modul de ambalare, rădăcinile pot fi nude și protejate cu materiale care păstrează umiditatea sau pot fi însoțite de un balot de substrat. Cele două variante nu trebuie confundate.

În cazul pomilor cu rădăcini nude împachetate, este important ca plantarea să fie realizată cât mai curând după primire, iar rădăcinile să fie ferite de uscare și îngheț.

Pentru cei care își pregătesc livada în această perioadă, ROA Garden oferă atât pomi fructiferi clasici, cât și pomi fructiferi columnari, disponibili la ghiveci sau cu rădăcina împachetată, astfel încât alegerea să poată fi adaptată spațiului și condițiilor de plantare.

Ce contează cel mai mult pentru o plantare reușită?

Indiferent de varianta aleasă, succesul plantării depinde de câteva aspecte esențiale: alegerea unui loc însorit, un sol bine drenat, respectarea distanțelor dintre pomi și poziționarea corectă a rădăcinilor.

Pomii nu trebuie plantați prea adânc, iar punctul de altoire trebuie, de regulă, să rămână deasupra nivelului solului. După plantare, o udare corespunzătoare ajută la așezarea pământului în jurul rădăcinilor.

La fel de importantă este alegerea soiurilor potrivite climatului local și verificarea cerințelor de polenizare, mai ales atunci când se plantează mai multe varietăți.

O alegere bună astăzi, o investiție pentru anii următori

Fie că alegi pomi la ghiveci sau cu rădăcina împachetată, fiecare variantă poate oferi rezultate bune atunci când materialul săditor este sănătos și plantarea este realizată corect.

Pe ROA Garden, grădinarii pot descoperi o gamă variată de pomi fructiferi, de la soiuri clasice până la variante columnare, potrivite inclusiv pentru grădini cu spațiu limitat.

Noiembrie poate fi un moment bun pentru a începe o livadă sau pentru a completa una deja existentă. Iar pomii aleși și plantați corect acum pot deveni, în anii următori, o sursă de fructe proaspete și satisfacție pentru întreaga familie.