Oferta de muncă pare prea bună? Cum verifici în zece minute firma care te angajează, în țară sau în străinătate

Cum verifici o firmă de recrutare înainte să pleci la muncă în străinătate? Sursa imagine: https://certfast.ro/

Un salariu peste medie, cazare inclusă, plecare săptămâna viitoare și doar o mică taxă de procesare a dosarului. Anunțuri de acest fel circulă zilnic pe rețelele de socializare și pe grupurile de mesagerie, iar în fiecare an sute de oameni descoperă prea târziu că firma care i-a recrutat nu exista sau nu avea dreptul să facă ce promitea. Vestea bună este că o mare parte din aceste capcane se pot evita cu o verificare simplă, făcută de acasă, înainte de a trimite bani sau acte.

Nu ai nevoie de cunoștințe juridice. Ai nevoie de numele exact al firmei, de codul ei fiscal și de zece minute.

Primul semnal: firma nu îți spune cine este

Un angajator serios nu are nicio problemă să îți dea denumirea completă a societății și codul unic de înregistrare. Le găsești de obicei în anunț, în semnătura e-mailului sau în contractul propus. Dacă recrutorul refuză să ți le spună, îți răspunde doar de pe un număr de telefon fără nume sau îți cere să plătești înainte să afli cu cine lucrezi, oprește discuția. Este cel mai sigur semn că ceva nu este în regulă.

Ce verifici în registrul public

Orice firmă din România este înscrisă la Registrul Comerțului, iar datele ei sunt publice. Poți obține oficial certificatul constatator al altei firme, nu doar al propriei societăți, fără să ceri acordul acesteia. Documentul arată situația firmei la zi, iar câteva rubrici spun aproape tot ce trebuie să știi înainte de a semna:

Starea firmei. Trebuie să scrie „în funcțiune”. Mențiunile de suspendare, dizolvare, insolvență sau radiere înseamnă că firma nu te poate angaja legal.

Trebuie să scrie „în funcțiune”. Mențiunile de suspendare, dizolvare, insolvență sau radiere înseamnă că firma nu te poate angaja legal. Data înființării. O societate înființată acum câteva săptămâni, care promite zeci de locuri de muncă în străinătate, merită privită cu prudență.

O societate înființată acum câteva săptămâni, care promite zeci de locuri de muncă în străinătate, merită privită cu prudență. Sediul. Compară adresa din registru cu cea pe care ți-a dat-o recrutorul. Dacă nu coincid sau dacă la adresa respectivă funcționează alte zeci de firme, cere explicații.

Compară adresa din registru cu cea pe care ți-a dat-o recrutorul. Dacă nu coincid sau dacă la adresa respectivă funcționează alte zeci de firme, cere explicații. Obiectul de activitate. O firmă care face recrutare trebuie să aibă înscrisă activitatea de plasare a forței de muncă. Una înregistrată pentru comerț sau construcții nu are ce căuta în intermedierea locurilor de muncă.

O firmă care face recrutare trebuie să aibă înscrisă activitatea de plasare a forței de muncă. Una înregistrată pentru comerț sau construcții nu are ce căuta în intermedierea locurilor de muncă. Administratorii. Persoana cu care vorbești se prezintă ca „director”? Verifică dacă apare în rubrica administratorilor.

Dacă nu ai mai citit un astfel de document, merită să știi cum citești un certificat constatator rubrică cu rubrică. Formatul este standard, iar după prima lectură îl parcurgi în două minute.

Locurile de muncă din străinătate au reguli suplimentare

Intermedierea locurilor de muncă în afara țării este o activitate reglementată. Agențiile care recrutează pentru angajatori din străinătate trebuie să fie înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, iar Inspecția Muncii publică pe site-ul propriu evidența acestor agenți. Înainte de plecare, caută firma în această listă și cere un contract scris, în limba română, în care să apară angajatorul final, locul de muncă, salariul, programul și condițiile de cazare.

Câteva reguli practice, valabile oricât de convingător ar suna oferta:

Nu plăti „taxe de dosar”, „garanții” sau bilete de avion către persoane fizice ori în conturi care nu aparțin firmei verificate.

Nu lăsa niciodată pașaportul sau cartea de identitate în păstrarea recrutorului.

Lasă unei rude copia contractului, datele firmei și adresa unde vei locui.

Dacă angajatorul final nu poate fi identificat, nu pleca.

Cum obții documentul și cât de recent trebuie să fie

Certificatul constatator se eliberează la ghișeele registrului din fiecare județ, dar și în format electronic, ca PDF semnat digital, cu cod de bare pentru verificarea autenticității. Varianta electronică se obține în câteva minute, pe e-mail, pe baza codului fiscal al firmei. Poți comanda un certificat constatator onlineși pentru o firmă care nu îți aparține, exact pentru astfel de verificări.

Contează data emiterii. Documentul arată situația din ziua în care a fost eliberat, așa că un certificat vechi de câteva luni, primit chiar de la recrutor, nu îți garantează nimic despre prezent. Dacă ai dubii, scoate-l tu, nu te baza pe o copie trimisă de altcineva.

Ce faci dacă ai fost deja înșelat

Păstrează toate mesajele, dovezile de plată, numele și numerele de telefon folosite de recrutor. Depune plângere la poliție și sesizează inspectoratul teritorial de muncă. Dacă te afli deja în străinătate și ești în dificultate, contactează ambasada sau consulatul României din țara respectivă. Cu cât semnalezi mai repede, cu atât sunt mai mari șansele ca alți oameni să nu cadă în aceeași capcană.

Zece minute de verificare nu garantează că jobul va fi perfect. Dar elimină cele mai multe dintre ofertele care nu ar fi trebuit să existe.