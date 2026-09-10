Asigurarea auto RCA – Mai mult decât o simplă cheltuială

Sursa foto: ai generated

Oricine deține o mașină în România este deja familiarizat cu termenul RCA. Este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto asociată utilizării unui vehicul și reprezintă o condiție de bază pentru a circula legal pe drumurile publice.

În esență, asigurarea auto RCA, în cazul unui accident produs din vina dumneavoastră, acoperă prejudiciile pe care le provocați terților, în conformitate cu termenii și limitele acoperirii de asigurare. Totuși, aceasta nu acoperă daunele produse propriului autoturism.

Dacă sunteți șofer începător sau tocmai v-ați cumpărat o mașină, merită să știți exact ce include, cum se calculează costul și ce factori pot influența prima finală.

Ce este asigurarea auto RCA?

La fel ca în aproape toate țările din lume, cu mici variații, RCA este sistemul românesc de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru vehicule.

Acoperirea de asigurare vizează răspunderea șoferului sau a utilizatorului vehiculului pentru prejudiciile cauzate terților printr-un accident rutier. Cu alte cuvinte, dacă provocați un accident în urma căruia sunt produse daune unui alt vehicul, alte pagube materiale sau vătămări corporale unei terțe persoane,

RCA este mecanismul prin care se acordă despăgubirile aferente, în limitele prevăzute.

Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, cunoscută ca ASF, supraveghează piața asigurărilor și pune la dispoziția consumatorilor instrumente și informații privind asigurarea RCA.

Este RCA obligatorie în România?

Da. RCA este o asigurare obligatorie pentru vehiculele supuse acestei obligații potrivit legislației române. Aceasta înseamnă că nu este o acoperire opțională pe care șoferul o alege în funcție de propriile nevoi. Existența unei polițe RCA valabile este necesară pentru circulația legală a vehiculelor.

Caracterul obligatoriu al RCA este principalul motiv pentru care compararea ofertelor disponibile este importantă.

Șoferul nu alege dacă să fie asigurat sau nu, însă poate analiza ce ofertă și ce condiții se potrivesc cel mai bine situației sale.

Ce acoperă RCA?

Scopul principal al RCA este acoperirea răspunderii civile față de terți. În funcție de incident, acoperirea poate viza daune materiale sau vătămări corporale rezultate în urma unui accident pentru care asiguratul este răspunzător. Este important să facem distincția între „răspunderea față de terți” și daunele produse propriului vehicul.

De exemplu, dacă provocați un accident și bara de protecție a celeilalte mașini este avariată, RCA acoperă răspunderea dumneavoastră pentru daunele produse celuilalt vehicul.

Totuși, dacă propria mașină este avariată, RCA nu este asigurarea destinată să vă despăgubească pentru propriile daune* și va trebui să suportați costurile din fonduri proprii.

Pentru acoperirea daunelor produse propriului vehicul, aveți nevoie de o asigurare CASCO.

Cât costă RCA în România?

Nu există un tarif RCA unic pentru toți șoferii. Prima se stabilește în funcție de caracteristicile vehiculului, vârsta șoferului și riscul asigurat. Printre altele, istoricul daunelor poate avea un rol important.

De aceea, doi șoferi cu profiluri diferite pot primi oferte RCA diferite, chiar dacă asigură vehicule similare. Un element care provoacă adesea confuzie îl reprezintă tarifele de referință RCA, adică tarifele de referință publicate de ASF. Acestea funcționează ca un reper statistic pentru piață și nu reprezintă neapărat prețul final pe care îl va plăti fiecare șofer.

Prin urmare, atunci când comparați ofertele RCA, nu este suficient să consultați un tabel cu tarife de referință. Oferta efectivă depinde de profilul specific al asiguratului.

Pot cumpăra RCA online?

RCA poate fi emisă și online, prin intermediul site-urilor companiilor de asigurări sau al platformelor de comparare și intermediere. Emiterea electronică a poliței este legală și prevăzută de cadrul de reglementare aplicabil.

Înainte de a finaliza achiziția unei polițe RCA online, este important să verificați cu atenție datele vehiculului și ale persoanei asigurate. O eroare în informațiile de bază poate crea probleme atunci când polița trebuie utilizată.

Ce ar trebui să verificați înainte de a cumpăra RCA?

Cel mai mic preț nu este întotdeauna singurul criteriu. Înainte de a alege o asigurare auto RCA, merită să verificați dacă:

· datele șoferului și ale vehiculului sunt corecte,

· compania de asigurări este autorizată să funcționeze,

· durata contractului corespunde nevoilor dumneavoastră,

· știți ce este inclus și ce este exclus,

· ați înțeles efectul sistemului bonus-malus,

· și cunoașteți procedura care trebuie urmată în cazul unui accident.

Nu priviți asigurarea doar ca pe o cheltuială sau ca pe o obligație impusă de lege. Este important să aveți încredere în companii de asigurări serioase, deoarece, atunci când veți avea nevoie de serviciile lor, modul eficient în care acestea gestionează procesul vă poate face situația mult mai ușoară.

Ce se întâmplă în cazul unui accident?

În cazul unui accident rutier, primul pas este să urmați procedurile prevăzute pentru incidentul respectiv și să consemnați corect informațiile despre vehiculele și polițele de asigurare implicate.

Procesul de despăgubire depinde de circumstanțele accidentului și de documentele justificative disponibile. Din acest motiv, este util să aveți la îndemână datele poliței RCA și să știți cine este asigurătorul și cum trebuie avizată o daună. Informarea corectă încă de la început poate face o diferență semnificativă în etapele ulterioare.

În traficul de zi cu zi, nu putem anticipa tot ce se poate întâmpla pe drum. Un accident, o daună sau un incident neprevăzut poate genera costuri și răspunderi pe care nu le-am anticipat.

Asigurarea auto funcționează ca o plasă de protecție financiară împotriva acestor riscuri. Mai ales când este vorba despre asigurarea obligatorie de răspundere civilă față de terți, scopul nu este doar respectarea legii, ci și protejarea terților dacă un accident provoacă daune materiale sau vătămări corporale.

Important este să știm exact ce acoperă polița noastră de asigurare, care sunt limitele acesteia și ce acoperiri suplimentare ar putea fi necesare în funcție de vehicul și de modul în care îl folosim.

Asigurarea potrivită nu se rezumă la costul unei polițe, ci reflectă mai ales cât de bine suntem pregătiți pentru un eveniment neprevăzut.

Aceste informații au fost elaborate cu contribuția experților din industria asigurărilor. Acoperirile și prețurile diferă în funcție de furnizor.