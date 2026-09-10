Tusk avertizează că Rusia ar putea ataca punctele de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina: "O amenințare a fost dejucată"

Tusk a avertizat în repetate rânduri că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru eventuale provocări. FOTO: Profimedia Images

Polonia a dejucat în timpul nopții o amenințare la adresa unuia dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Ucraina și se așteaptă ca punctele sale de trecere a frontierei să fie în continuare vizate, în condițiile în care Moscova atacă rutele comerciale în încercarea de a slăbi economic Kievul, a declarat joi premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.

El a făcut declarația după ce dronele au lovit miercuri un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, ucigând două persoane.

„Noaptea trecută, datorită cooperării dintre serviciile noastre și omologii lor ucraineni, o amenințare directă la adresa unuia dintre punctele de trecere a frontierei a fost dejucată”, a declarat Tusk în cadrul unei conferințe de presă la Bratislava, capitala Slovaciei.

„După cum știți, Rusia a recurs deja la atacuri provocatoare asupra punctelor de trecere a frontierei, de exemplu, în Republica Moldova. Ne așteptăm la acțiuni similare care să vizeze punctele de trecere a frontierei cu Ucraina din alte țări, inclusiv Polonia.”

Tusk a avertizat în repetate rânduri că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru eventuale provocări din partea Rusiei.

El a declarat joi că a primit „un raport destul de precis direct din partea CIA cu privire la posibilele evenimente din lunile următoare, în concordanță cu ceea ce spun și avertizez de luni de zile”.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii; atât Polonia, cât și întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilități în ceea ce privește situația nu doar pe frontul ruso-ucrainean, ci și de-a lungul flancului estic al UE.”

În luna iulie, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că țara se pregătește pentru "diverse” scenarii și că lunile următoare ar putea fi "critice” în ceea ce privește amenințarea din partea Rusiei.

"Nu vreau să sperii pe nimeni, dar lunile următoare ar putea fi cu adevărat critice, inclusiv din cauza naturii schimbătoare a războiului. Aceste îngrijorări sunt deosebit de palpabile în statele baltice", a declarat Tusk atunci reporterilor.