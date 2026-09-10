HAMA Power Your Vibe, când tehnologia devine o experiență memorabilă

La Beach, Please!, HAMA a transformat tehnologia într-o experiență de festival creată pentru a fi trăită și împărtășită. Dansul, moda, provocările și energia comunității s-au întâlnit la HAMA Corner, într-un univers creativ care l-a avut în centru pe Lil K Carter.

Există activări care atrag privirea și există experiențe care rămân în memorie. HAMA Power Your Vibe a făcut parte din cea de-a doua categorie.

La Beach, Please!, brandul a construit mai mult decât un spațiu vizibil într-un festival: a creat un loc în care oamenii au putut să intre, să danseze, să se exprime și să transforme energia momentului în conținut pe care și-au dorit să îl împărtășească.

HAMA Corner nu a funcționat ca un stand clasic, în care produsele sunt expuse, iar publicul trece mai departe.

A fost un playground interactiv, construit în jurul felului în care o generație trăiește un festival: cu telefonul aproape, cu muzica în căști, cu nevoia de a rămâne conectată și cu dorința de a face parte din ceea ce se întâmplă.

Festivalierii și-au încărcat telefoanele, au intrat în provocări live, au dansat, au câștigat premii și au creat amintiri.

Un spațiu în care tehnologia a intrat în poveste

Forța campaniei a venit din întâlnirea utilității cu emoția. În loc să fie destinația experienței, produsele HAMA au devenit cele care au făcut-o posibilă.

Căștile au fost coloana sonoră a unei prietenii. Power bank-urile au salvat momentele care riscau să se încheie odată cu bateria telefonului. Boxele au adunat necunoscuții în jurul aceleiași energii, iar stațiile de încărcare au ținut povestea în mișcare.

În cele cinci zile de festival, fiecare punct de contact a fost gândit ca o invitație la participare. Cele 24 de posturi de încărcare au răspuns unei nevoi reale, dar au oferit și un motiv pentru ca oamenii să rămână în spațiu. Spin Your Vibe a transformat alegerea unei provocări într-un moment spontan. Mood Board-ul a dat publicului libertatea de a lăsa un mesaj, panoul cu ținte a adus energia competiției, iar Dance Cube-ul și zona dedicată conținutului au mutat experiența firesc în social media.

Peste 1.500 de premii au alimentat jocul, dar adevărata miză nu a fost obiectul câștigat, ci momentul creat în jurul lui.

O provocare începea cu o invitație și continua cu o reacție, un dans, o fotografie sau un Reel.

Astfel, mecanismele campaniei nu au produs doar interacțiuni, ci posibilități de conectare între oameni care, cu câteva minute înainte, nu se cunoșteau.

Participarea, adevărata măsură a succesului

Publicul nu a vizitat doar un spațiu de brand. A participat. A interacționat. A creat. Tocmai această schimbare de rol - de la spectator la participant - a dat activării autenticitate. Oamenii nu au primit un mesaj gata construit, ci au fost invitați să contribuie la el prin propriile mișcări, alegeri și momente surprinse cu telefonul.

«La Beach, Please!, nu am vrut să construim un simplu spațiu de brand, ci o experiență în care oamenii să participe, să creeze și să se regăsească. Power Your Vibe a arătat că tehnologia devine relevantă atunci când face posibile momentele care contează», spune Adelina Panait, HAMA.

În acest fel, vizibilitatea nu a mai fost doar o chestiune de prezență sau de expunere. HAMA a devenit parte din ritmul festivalului și din comportamentul real al participanților. Telefoanele au rămas încărcate, provocările au creat conversații, iar conținutul a apărut organic, din experiențe pe care oamenii au ales singuri să le fotografieze, să le filmeze și să le distribuie.

Lil K Carter, semnătura creativă a campaniei

În centrul acestei energii s-a aflat Lil K Carter, coregraf, dansator și fashion designer, fondator al brandului The Hardest Generation. Cu o carieră construită între România și Los Angeles, locul în care și-a aprofundat formarea profesională, Carter a adus campaniei un limbaj care unește dansul comercial, cultura street, moda și felul în care noile generații comunică prin imagine.

Colaborarea cu HAMA nu a fost o simplă asociere de imagine. Carter a devenit una dintre forțele creative ale activării și și-a pus amprenta asupra întregii experiențe: de la conceptul coregrafic și energia HAMA Vibe Crew până la dinamica show-urilor, interacțiunea cu publicul, felul în care provocările au fost aduse în mijlocul oamenilor și identitatea vestimentară a campaniei.

Prezența sa a oferit campaniei coerență. Dansul nu a fost un moment izolat într-un program, fashion-ul nu a fost un decor, iar interacțiunea nu a fost improvizată în jurul unui produs. Toate au făcut parte din aceeași poveste, construită pentru a avea ritm, personalitate și o voce recognoscibilă.

Dansul care a transformat publicul în parte din spectacol

Sub coordonarea lui Lil K Carter, performance-urile au combinat coregrafia comercială, freestyle-ul și interacțiunea live. Flash mob-urile au adunat mulțimea, provocările de tip Repeat the Move au încurajat publicul să răspundă prin mișcare, iar battle-urile au transformat energia individuală într-un spectacol colectiv.

Dansatorii nu au fost doar performeri, ci ambasadori ai experienței, cei care au făcut primul pas și i-au invitat pe ceilalți să îl continue.

Covorul de dans a devenit o scenă deschisă. Echipa mobilă și momentele conduse de MC au dus activarea dincolo de limitele HAMA Corner, direct către oameni.

În loc să aștepte ca publicul să vină la brand, experiența a mers către public. Festivalul întreg a putut deveni, pentru câteva minute, o scenă, iar fiecare spectator a primit permisiunea de a deveni performer.

«Mi-am dorit ca fiecare coregrafie, fiecare interacțiune și fiecare piesă creată prin The Hardest Generation să poarte aceeași energie. Publicul nu trebuia doar să privească, ci să intre în poveste și să devină parte din show», spune Lil K Carter.

Fashion-ul ca extensie a identității Power Your Vibe

Prin The Hardest Generation, Carter a dus campania și în fashion. Outfiturile HAMA Vibe Crew și colecția limitată HAMA x The Hardest Generation - șepci, tricouri oversized și pantaloni 3/4 - au transformat identitatea vizuală într-un cod care putea fi purtat. Nu era vorba doar despre merchandise, ci despre piese care exprimau atitudinea campaniei și făceau parte firesc din cultura festivalului.

Purtate de echipă, fotografiate de public și distribuite în online, piesele au extins experiența dincolo de spațiul fizic. Personalizările live au adăugat unicitate și au transformat fiecare obiect într-o amintire personală. Cel mai bun branding nu întrerupe experiența. Devine parte din ea - se poartă, se fotografiază, se recunoaște și continuă să spună povestea după ce momentul s-a încheiat.

De la energia festivalului la conținut autentic

Componenta online nu a fost adăugată la finalul activării, ci a fost inclusă în mecanismul ei. Fiecare touchpoint a încurajat creativitatea și distribuirea: Dance Cube-ul a oferit un cadru pentru mișcare, zona Instagram a creat contexte vizuale, provocările au produs reacții spontane, iar show-urile au fost gândite astfel încât să merite filmate și împărtășite.

Reels-urile, Stories, postările colaborative și conținutul realizat de participanți au prelungit viața momentelor. Comunitatea a amplificat mesajul dincolo de orice expunere tradițională, pentru că imaginile nu au vorbit doar despre un brand prezent la festival, ci despre oameni care s-au distrat, au dansat și au creat împreună.

Vizibilitatea s-a transformat astfel în autenticitate, iar publicul a devenit purtătorul poveștii.

Prin combinația dintre utilitate, entertainment, fashion și social storytelling, HAMA a intrat în amintirile festivalului.

Tehnologia a rămas discretă, dar esențială: a ținut telefoanele deschise, muzica aproape și povestea în mișcare. HAMA nu doar alimentează dispozitive. HAMA alimentează vibe-ul.

Beach, Please! a fost începutul unei povești care și-a găsit vocea, ritmul și comunitatea, iar campania Power Your Vibe va continua până la sfârșitul anului 2026.