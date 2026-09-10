Nicola Fighting Show 5 – gală premium de MMA, box și kickboxing din Oltenia în 2026

Nicola Fighting Show este cel mai important eveniment dedicat luptelor de contact din Oltenia în anul 2026. Gala reprezintă o rampă de lansare pentru luptătorii locali și găzduiește meciuri de box, MMA și kickboxing între cei mai buni sportivi din regiune . Ajuns la cea de-a 5-a ediție, Nicola Fighting Show beneficiază, începând cu această ediție, de suportul oficial al platformei iGaming Zinx România (licența ONJN nr. L1254520W001667, 18+ | Joacă responsabil).

Unde și când va avea loc gala Nicola Fighting Show, ediția a 5‑a?

Unii dintre cei mai importanți luptători români și internaționali vor fi prezenți în Sala Polivalentă din Craiova în data de 18 septembrie. Începând cu ora 19:00 vor avea loc următoarele meciuri:

Răzvan Radu vs Svignea

Fatan Vasile vs Rujea Eduard

Bogdan Bestea vs Gananau Petrișor

Scuraru Costin vs Cristea Cătălin

Massimo Molner vs Tărău Veronel

Dincă Mario vs Mihai Cătălin

Dragoș Cirnu vs Râul Ștefăniță

Andrei Alexandru vs Victor Gramada

Mario Toporan vs Badea Suraj

Cătălin Ionuț vs Badea Darius

Petre Gogoseanu vs Cristi Racoviță

Cele mai importante meciuri sunt cele disputate pentru centură. Luptele se vor disputa între următorii sportivi:

Mike Cioacă vs Jack Mclean

Marian Rusu vs Giannis Giannis

Claudiu Bădoi vs Michael Mike Karamousketias

Marian Ioviță vs Saif Aboughanem

Bogdan Suru vs Edmond Mustafa

Evenimentul este organizat de Daniel Nicola, fondatorul competiției Nicola Fighting Show.

Zinx, sponsorul oficial al galei Nicola Fighting Show 5

Cea de-a cincea ediție a galei Nicola Fighting este susținută de Zinx, în calitate de sponsor oficial. Parteneriatul urmărește organizarea și dezvoltarea evenimentului, precum și promovarea competiției la nivel local și național. Colaborarea marchează o premieră pentru Zinx și reflectă interesul brandului în susținerea proiectelor sportive locale. Cu ocazia celei de-a patra ediții, Daniel Nicola a declarat că își dorește ca această promoție să ajungă printre primele trei din România.

Mai mult decât atât, fondatorul Nicola Fighting Show a menționat că își dorește să aducă sportivi din ce în ce mai valoroși. Zinx este unul dintre brandurile iGaming interesate de promovarea comunității, spiritului competițional, disciplinei, performanței și încrederii. Aceste principii și valori sunt împărtășite de către Nicola Fighting Show și au stat la baza parteneriatului de sponsorizare.

Cum urmărești Nicola Fighting Show 5?

Persoanele interesate să urmărească gala de box, MMA și kickboxing organizată de Nicola Fighting au la dispoziție două opțiuni. Prima opțiune este participarea în calitate de spectator la Sala Polivalentă. Biletele pentru eveniment sunt disponibile pe pagina de Facebook a competiției și pe paginile sportivilor participanți. A doua opțiune este urmărirea galei live în format Pay-Per-View prin intermediul platformei dedicate.

Perspectivele de viitor pentru Nicola Fighting Show

Pentru următoarele ediții ale galei, organizatorul își propune să atragă un număr din ce în ce mai mare de sportivi și să dezvolte proiecte prin care să susțină comunitatea sporturilor de contact din Oltenia și din România. Dorința cea mai mare a fondatorului este ca Nicola Fighting Show să devină un punct de referință pentru toți pasionații, profesioniștii și susținătorii sporturilor de contact din România.