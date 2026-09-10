Islanda interzice vânătoarea de balene după ani de proteste ale activiștilor și vedetelor de la Hollywood

1 minut de citit Publicat la 18:37 10 Sep 2026 Modificat la 18:37 10 Sep 2026

Vânătoarea de balene în Islanda a stârnit ani de proteste din partea activiștilor pentru protecția animalelor. FOTO: Profimedia Images

Guvernul Islandei va prezenta în februarie un proiect de lege pentru interzicerea vânătorii de balene, o măsură care ar lăsa Norvegia și Japonia drept singurele două țări din lume care mai practică această activitate controversată, potrivit Reuters.

Vânătoarea de balene în Islanda a stârnit ani de proteste din partea activiștilor pentru protecția animalelor și a unor vedete de la Hollywood.

Proiectul de lege va include „o interdicție permanentă a vânătorii de balene”, a anunțat miercuri seară guvernul, care deține majoritatea în Parlament, pe site-ul său.

Potrivit Humane World for Animals, o organizație pentru protecția animalelor care monitorizează capturile, în sezonul de vânătoare din acest an, care se desfășoară din iunie până în jurul sfârșitului lunii septembrie, până la 9 septembrie au fost capturate 80 de balene comune. Cota permite uciderea a 150 de balene comune în acest an.

„Există un sprijin politic și public considerabil pentru acest proiect de lege care interzice vânătoarea comercială de balene și există argumente etice, veterinare, juridice și de conservare puternice pentru a spera că acesta va fi adoptat”, a declarat Wendy Higgins, purtătoare de cuvânt a Humane World for Animals.

Balenele comune, principala specie vizată de industria vânătorii de balene din Islanda, sunt clasificate drept vulnerabile de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

În 2024, guvernul interimar al Islandei a acordat o licență valabilă cinci ani singurei companii de vânătoare de balene care mai operează în țară.

Potrivit listei capturilor publicate de Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene, doar Islanda, Norvegia și Japonia au practicat vânătoarea comercială de balene în ultimii ani.

Norvegia a reluat vânătoarea comercială de balene în 1993, iar Islanda în 2006, în pofida moratoriului internațional intrat în vigoare în 1986 pentru protejarea populațiilor de balene.

Japonia s-a retras din Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene în 2019 și a reluat vânătoarea comercială de balene în apele sale teritoriale și în zona sa economică exclusivă.

Moratoriul permite populațiilor indigene din anumite regiuni ale lumii, precum Groenlanda și Alaska, să vâneze balene, deoarece produsele obținute din acestea au un rol esențial în alimentația și viața lor culturală.