Rusia a atacat în Marea Neagră un remorcher care se îndrepta spre Constanța. Doi marinari, uciși

1 minut de citit Publicat la 19:21 10 Sep 2026 Modificat la 19:23 10 Sep 2026

Doi cetățeni azeri aflați la bordul remorcherului au murit, alți doi au fost răniți. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un remorcher care se îndrepta către Constanța a fost atacat de ruși, în apropiere de Odesa. Doi cetățeni din Azerbaidjan, aflați la bordul navei, au murit, iar alți doi au fost răniți. Kremlinul susține că nava făcea transporturi pentru armata ucraineană, informează Ukrinform.

„Russia a desfășurat un nou atac asupra unei nave civile în regiunea Odesa. Atacul a avariat remorcherul, aflat sub paviolion străin, Tedy. În urma atacului, doi membri ai echipajului - cetățeni azeri - au fost uciși”, se arată într-un comunicat al Ministerului Infrastructurii și Transportului din Ucraina.

Publicația Nexta relatează că au fost trei atacuri separate, în noaptea de 9 septembrie, în care rușii au folosit drone kamikaze.

Russia strikes a tugboat near Odesa — two Azerbaijani citizens killed On September 9, Russian drones attacked the tugboat TEDY in the Black Sea near Odesa. Azerbaijani citizens Aslan Aliyev and Asim Gasymov were killed, while two other crew members suffered burns. After the first strike, the damaged tugboat headed toward the Romanian port of Constanța, but was attacked twice more overnight. That same day, Russia’s Defense Ministry reported a strike on a tugboat escorting vessels heading to the port of Odesa. The ministry did not name the vessel, but the time, location and type of attack match the reported strike on TEDY. Today, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that “Russia will continue striking commercial vessels in the Black Sea that are used to transport weapons and resources for the Ukrainian Armed Forces.” — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2026

Astfel, după primul atac cu drone, nava avariată s-a îndreptat spre portul Constanța, dar a mai fost apoi lovită în următoarele două atacuri.

Agenția rusă TASS a relatat miercuri că armata rusă a lovit o navă în portul Odesa, care „transporta echipamente militare pentru Ucraina”, fără a da alte detalii.