Antena 3 CNN Actualitate Rusia a atacat în Marea Neagră un remorcher care se îndrepta spre Constanța. Doi marinari, uciși

Rusia a atacat în Marea Neagră un remorcher care se îndrepta spre Constanța. Doi marinari, uciși

M.L.
1 minut de citit Publicat la 19:21 10 Sep 2026 Modificat la 19:23 10 Sep 2026
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remorcher Marea Neagră
Doi cetățeni azeri aflați la bordul remorcherului au murit, alți doi au fost răniți. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un remorcher care se îndrepta către Constanța a fost atacat de ruși, în apropiere de Odesa. Doi cetățeni din Azerbaidjan, aflați la bordul navei, au murit, iar alți doi au fost răniți. Kremlinul susține că nava făcea transporturi pentru armata ucraineană, informează Ukrinform.

„Russia a desfășurat un nou atac asupra unei nave civile în regiunea Odesa. Atacul a avariat remorcherul, aflat sub paviolion străin, Tedy. În urma atacului, doi membri ai echipajului - cetățeni azeri - au fost uciși”, se arată într-un comunicat al Ministerului Infrastructurii și Transportului din Ucraina.

Publicația Nexta relatează că au fost trei atacuri separate, în noaptea de 9 septembrie, în care rușii au folosit drone kamikaze.

Astfel, după primul atac cu drone, nava avariată s-a îndreptat spre portul Constanța, dar a mai fost apoi lovită în următoarele două atacuri.

Agenția rusă TASS a relatat miercuri că armata rusă a lovit o navă în portul Odesa, care „transporta echipamente militare pentru Ucraina”, fără a da alte detalii.

 

 

 

 

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Etichete: Rusia Azerbaidjan remorcher Constanța Război Ucraina

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