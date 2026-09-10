De ce te dor ceafa și umerii deși stai jos toată ziua

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Durerea de ceafă și umeri nu vine doar din efort. De cele mai multe ori apare exact invers, din statul nemișcat ore în șir. Iată ce se întâmplă de fapt în mușchi și ce ajută.

Există o nedumerire pe care mulți o au după o zi de birou: nu ai cărat nimic, nu ai alergat nicăieri, dar seara te doare ceafa, umerii sunt rigizi și capul e greu. Pare nelogic. Nu este.

Mușchii care nu se odihnesc niciodată

Când stai la birou, mușchii gâtului și ai umerilor nu sunt în repaus. Ei lucrează continuu, doar că într-un fel care nu se vede: țin capul în poziție. Un cap de adult cântărește în jur de cinci kilograme, iar când e înclinat înainte spre ecran, greutatea resimțită de musculatura cervicală crește semnificativ.

Diferența față de un efort obișnuit e că nu există alternanță. La ridicat greutăți, mușchiul se contractă și apoi se relaxează. La statul pe scaun, contracția e mică dar neîntreruptă, opt ore pe zi. Circulația în zonă scade, iar rezultatul e senzația aceea de bandă strânsă la baza gâtului.

La asta se adaugă un al doilea strat, mai puțin evident. Sub tensiune sau concentrare intensă, ridicăm inconștient umerii spre urechi. E un reflex vechi, de protecție. Problema e că nimeni nu îl remarcă la timp, iar poziția se menține ore întregi.

De ce se simte mai rău seara

Tensiunea nu apare brusc, se adună. Dimineața zona e încă mobilă, la prânz apare o rigiditate ușoară pe care o ignori, iar spre seară devine durere clară. Mulți o descoperă abia când încearcă să întoarcă capul și constată că mișcarea nu mai merge până la capăt.

Somnul complică lucrurile în loc să le rezolve. Un mușchi contractat cronic nu se relaxează doar pentru că te-ai întins în pat, mai ales dacă perna nu susține curbura gâtului. De aici senzația de a te trezi la fel de obosit.

Ce ajută, în ordinea efortului

Pauzele scurte, dar dese. Două minute la fiecare oră fac mai mult decât o pauză de douăzeci de minute la final de zi. Ridică-te, mișcă umerii în cerc, întoarce capul lent stânga și dreapta. Nu e nevoie de exerciții complicate, e nevoie de întrerupere.

Poziția ecranului. Marginea de sus a monitorului ar trebui să fie aproximativ la nivelul ochilor. Dacă lucrezi pe laptop fără suport, capul stă înclinat înainte toată ziua, iar restul e consecință.

Căldura. Un duș cald pe zona cervicală seara, sau o compresă caldă zece minute, crește circulația locală și reduce rigiditatea. E cea mai simplă intervenție și adesea cea mai subestimată.

Masajul, când tensiunea s-a instalat. Aici e diferența dintre disconfort și problemă. Când rigiditatea persistă de câteva săptămâni, exercițiile scurte nu mai sunt suficiente, pentru că mușchiul a intrat într-un tipar. O ședință de masaj de relaxare , cu mișcări lungi și ulei cald pe zona cervicală și pe umeri, lucrează exact pe stratul care s-a contractat. Nu e o soluție magică și nici nu ține la nesfârșit, dar rupe ciclul și îți dă un punct de la care poți reporni obiceiurile bune.

Pentru cine vrea detalii despre ce se schimbă în corp după o ședință, de la circulație până la calitatea somnului, beneficiile masajului sunt explicate pe larg de terapeuții unui salon din Sectorul 1. Iar pentru contracturile vechi, care nu mai cedează la presiune ușoară, se lucrează cu presiune profundă aplicată lent și controlat, tehnică numită masaj deep tissue .

Ce nu ajut

Automasajul agresiv pe zona dureroasă, cu presiune mare și mișcări scurte, de obicei înrăutățește lucrurile. Un mușchi deja contractat răspunde la presiune bruscă strângându-se și mai tare.

La fel, întinderile forțate ale gâtului, de tip smucitură, nu relaxează nimic și pot irita structurile din zonă. Și, evident, analgezicul luat zilnic săptămâni la rând: reduce simptomul și lasă cauza pe loc.

Când mergi la medic

Dacă durerea coboară pe braț, apare furnicătură sau amorțeală în degete, ori dacă rigiditatea vine cu febră sau cu dureri de cap severe, nu mai e vorba de tensiune posturală. În situațiile astea, masajul nu e răspunsul și o consultație e obligatorie.