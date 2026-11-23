Atacurile cibernetice cu AI ajung și la firmele mici. 5 măsuri simple care protejează datele unei afaceri

5 minute de citit Publicat la 17:51 23 Noi 2026 Modificat la 17:51 23 Noi 2026

Atacurile cibernetice bazate pe AI vizează și firmele mici. Sursa foto: magnific

Atacurile cibernetice care folosesc inteligența artificială nu mai sunt un scenariu de viitor: experții avertizează că ele au început deja, a relatat recent Antena 3 CNN. Pentru o firmă mică, asta înseamnă e-mailuri de phishing fără nicio greșeală de gramatică, mesaje care imită perfect stilul unui furnizor și facturi false greu de deosebit de cele reale.

Vestea bună este că majoritatea acestor atacuri pot fi oprite cu măsuri simple, care nu cer un departament IT și nici bugete mari. Mai jos sunt cinci dintre ele.

Ce arată cifrele DNSC

În primele șase luni din 2026, la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au fost raportate mai multe atacuri decât în tot anul 2025, a anunțat pe 17 noiembrie, la Buzău, directorul instituției, Dan Cîmpean. DNSC primește în medie aproximativ 600 de sesizări pe zi.

Cifrele pentru 2025 arată aceeași tendință. Potrivit raportului anual DNSC, phishingul a rămas principala cale de atac, cu 4.975 de incidente (plus 70,6%), iar cazurile de conturi compromise au crescut de peste patru ori, de la 248 la 1.125. Atacurile ransomware au crescut cu peste 153%, iar DNSC a sprijinit 119 persoane juridice lovite de astfel de atacuri.

Printre alți factori, DNSC leagă creșterea phishingului de folosirea pe scară largă a inteligenței artificiale. Cu ajutorul ei, atacatorii își găsesc mai repede victimele și trimit mesaje bine scrise, actuale și personalizate, ceea ce înainte cerea prea mult timp. Statisticile nu împart victimele după mărimea firmei, dar raportul notează o intensificare a atacurilor de phishing îndreptate în mod special spre firmele de contabilitate și angajații lor.

1. Autentificare în doi pași pe toate conturile firmei

O parolă furată nu mai este suficientă pentru a intra într-un cont care cere și un al doilea pas: o confirmare pe telefon, o aplicație de autentificare sau o cheie fizică de securitate. Activarea durează câteva minute per angajat și face mult mai greu de folosit o parolă obținută prin phishing. Nu întâmplător, DNSC numără lipsa sau configurarea greșită a acestei protecții printre cauzele creșterii numărului de conturi compromise.

Regula de aur: codul de confirmare nu se dă nimănui. Potrivit DNSC, multe conturi au fost compromise în 2025 prin mesaje pe WhatsApp care îi cereau victimei exact acest cod, de exemplu sub pretextul unui vot la un concurs.

2. E-mail pe domeniul firmei, nu pe adrese personale

Când o firmă comunică de pe adrese gratuite de tip @gmail.com sau @yahoo.com, oricine poate crea în două minute o adresă aproape identică. Clientul sau furnizorul nu are cum să-și dea seama că mesajul cu „noul IBAN” vine de la un impostor.

O adresă de tip [email protected], configurată corect cu înregistrările de autentificare SPF, DKIM și DMARC, îngreunează mult falsificarea expeditorului. Serverele de e-mail ale partenerilor pot respinge automat mesajele care pretind că vin de la firmă, dar nu au fost trimise de pe serverele ei.

3. Un singur loc din care controlezi conturile și dispozitivele

În multe firme mici, fiecare angajat își gestionează singur e-mailul, documentele și parolele. Când un laptop este furat sau un coleg pleacă, nimeni nu știe exact la ce date mai are acces.

Suitele de lucru în cloud rezolvă problema printr-o consolă de administrare centralizată. De acolo, patronul sau un om de încredere vede toate conturile, impune autentificarea în doi pași întregii echipe, blochează un cont în câteva secunde și transferă documentele unui angajat care pleacă către un coleg.

De exemplu, chiar și pachetul de bază Google Workspace Business Starter include consola de administrare, autentificarea în doi pași și controale de securitate pentru conturile echipei. Planul Business Plus, din aceeași gamă, adaugă gestionarea avansată a dispozitivelor, utilă atunci când un telefon sau un laptop cu date ale firmei se pierde.

4. Copii de rezervă care chiar pot fi recuperate

Ransomware-ul criptează fișierele și cere bani pentru cheia de decriptare. O firmă cu copii de rezervă recente poate refuza plata și își poate relua lucrul mult mai repede, fără să negocieze cu infractorii.

Raportul DNSC pe 2025 descrie exact un astfel de caz. O firmă de instalații electrice și-a găsit un dispozitiv criptat după ce a fost deschis atașamentul unui e-mail venit, aparent, de la un membru CECCAR, corpul experților contabili. Atacatorii au cerut 12.000 de lei, apoi 15.000, dar firma nu a plătit: și-a refăcut sistemul și datele dintr-o copie de rezervă făcută cu aproximativ două luni înainte.

Regula clasică „3-2-1” rămâne un reper bun: trei copii ale datelor, pe două tipuri de suport, dintre care una păstrată în afara biroului. Documentele ținute în cloud, cu istoric de versiuni, pot fi readuse la starea de dinaintea atacului.

La fel de important este testul: o dată la câteva luni, cineva din firmă ar trebui să încerce efectiv să recupereze un dosar din copia de rezervă. Pentru firmele cu obligații legale de păstrare a documentelor, merită luate în calcul și instrumentele de arhivare, care păstrează e-mailurile și fișierele chiar și după plecarea unui angajat.

5. O echipă care știe că greșelile de gramatică nu mai trădează frauda

Ani la rând, sfatul standard a fost să fim atenți la mesajele scrise stângaci. Cu AI, un e-mail fals poate fi impecabil, poate pomeni un proiect real și poate imita tonul unui șef sau al unui client. Angajații au nevoie de reguli noi, simple, pe care le pot aplica în zece secunde:

Orice cerere care implică bani, parole sau coduri se verifică pe alt canal, de exemplu printr-un telefon la un număr deja cunoscut, nu la cel din mesaj.

Urgența este un semnal de alarmă: „plătește azi”, „contul se închide în o oră” sau „nu spune nimănui” sunt tactici clasice de presiune.

Schimbarea contului bancar al unui furnizor se confirmă întotdeauna direct cu acesta, înainte de orice plată.

Un mesaj suspect se raportează intern, iar un incident se poate semnala la DNSC, la numărul 1911.

O sesiune scurtă de instruire, repetată de două ori pe an, costă mult mai puțin decât o singură factură plătită unui impostor.

Securitatea ca obicei, nu ca investiție uriașă

Atacatorii folosesc AI pentru a lucra mai repede și la scară mai mare, dar protecția de bază continuă să funcționeze. „Măsuri simple, relativ elementare de igienă cibernetică ne protejează de 80–90% din atacuri”, spunea directorul DNSC, Dan Cîmpean, pe 17 noiembrie.

Pentru o firmă mică, primul pas nu este un buget mare, ci o oră în care cineva verifică cinci lucruri: autentificarea în doi pași, adresele de e-mail, cine are acces la ce, copiile de rezervă și regulile pe care le știe echipa. Restul devine rutină.