Audi Q4 e-tron devine mai inteligent și mai eficient

Noul Audi Q4 e-tron aduce un design actualizat și tehnologii electrice de ultimă generație.

Audi a actualizat bestsellerul său electric Q4 e-tron, aducând un design mai expresiv, autonomie extinsă și tehnologii digitale care transformă SUV-ul electric într-un model mai practic pentru utilizarea de zi cu zi.





Audi continuă ofensiva electrică printr-un upgrade important pentru Q4 e-tron, unul dintre cele mai bine vândute modele electrice ale mărcii. Noul Q4 e-tron vine cu un interior complet regândit, tehnologii digitale noi și o eficiență îmbunătățită, menită să răspundă atât nevoilor familiilor, cât și celor ale clienților de flotă.



Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea încărcării bidirecționale, o premieră pentru Audi. Practic, mașina poate alimenta dispozitive externe, de la biciclete electrice până la aparate electrocasnice, iar în Germania, Austria și Elveția poate funcționa inclusiv ca sistem de stocare pentru locuință, în combinație cu panouri fotovoltaice.

Constructorul auto german oferă Q4 e-tron atât în versiunea SUV, cât și Sportback, fiecare disponibilă cu două capacități ale bateriei: 63 kWh (brut) și 82 kWh (brut).

Modelele sunt disponibile atât cu tracțiune spate, cât și cu sistem quattro de tracțiune integrală, iar noul motor electric promite o eficiență mai bună și un consum optimizat. În plus, Audi a introdus noi sisteme software și componente electronice care contribuie la creșterea autonomiei și la un răspuns mai rapid al sistemului de propulsie. Aceste actualizări se reflectă direct în autonomia și viteza de încărcare ale noilor modele.



Q4 Sportback e-tron performance poate ajunge acum până la 592 km, iar încărcarea rapidă permite recuperarea unei autonomii de aproximativ 185 km în doar 10 minute. Pentru ambele modele, bateria poate fi încărcată de la 10 la 80% în circa 27 de minute.



Tehnologie și confort într-un interior regândit

Interiorul Audi Q4 e-tron pune accent pe digitalizare și confort. Habitaclul include un ecran panoramic format dintr-un instrumentar digital de 11,9 inchi și un display tactil MMI de 12,8 inchi. Opțional, pasagerul din dreapta primește propriul ecran de 12 inchi. Sistemul multimedia integrează inteligență artificială și ChatGPT pentru comenzi vocale și interacțiune naturală cu automobilul.

La exterior, Q4 e-tron adoptă un look mai sportiv și tehnologii noi de iluminare. Semnăturile digitale LED și stopurile OLED personalizabile oferă nu doar un plus de design, ci și funcții suplimentare de siguranță.

Versiunea Sportback mizează pe o siluetă mai dinamică și o aerodinamică optimizată, în timp ce SUV-ul pune accent pe spațiu și versatilitate în utilizarea zilnică. În același timp, versiunea SUV oferă un portbagaj de până la 1.487 litri, capacitate de tractare crescută la 1.800 kg și sisteme noi de asistență pentru condus și parcare. Cu aceste modificări, Q4 e-tron încearcă să se poziționeze nu doar ca un SUV electric premium, ci ca un model adaptat unui stil de viață conectat și sustenabil.