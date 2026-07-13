Aeroportul din România cu 38 de pasageri în 5 luni face angajări și se modernizează

Aeroportul internaţional „Delta Dunării” din Tulcea FOTO: Facebook

Aeroportul „Delta Dunării” din Tulcea este cel mai neperformant din România, dar în ciuda faptului că înregistrează și luni în care nici măcar un pasager nu ajunge aici, face angajări. De asemenea, recent a fost aprobat și un proiect pentru modernizarea lui.

Ultimul post scos la concurs este de agent de salvare aeroportuară și instalații de stins incendii, potrivit anunțului publicat pe site-ul aeroportului. Probele pentru ocuparea postului urmează să înceapă pe data de 21 iulie.

Datele publicate de Asociația Aeroporturilor din România arată că, anul trecut, Aeroportul „Delta Dunării” din Tulcea a avut doar 8.173 de pasageri, fiind cel mai neperformant din țară. Prin comparație, principala poartă aeriană a țării - Otopeni - a avut puțin peste 17 milioane de pasageri, aeroportul din Cluj - peste 3,5 milioane de pasageri, iar cel de la Iași - 2.244.156 de pasageri. Locurile 4 și 5 sunt completate de Timișoara și Suceava.

Anul acesta, aeroportul din Tulcea a înregistrat următoarele cifre:

Ianuarie - 3 pasageri

Februarie - 0 pasageri

Martie - 7 pasageri

Aprilie - 10 pasageri

Mai - 18 pasageri.

Proiect de modernizare a aeroportului Delta Dunării

Dar cu toate acestea, sunt investiți bani în modernizarea aeroportului. În luna mai, consilierii judeţeni tulceni au aprobat o hotărâre în baza căreia aeroportul Delta Dunării, entitate subordonată autorităţii judeţene, va dezvolta un parc fotovoltaic, valoarea investiţiei urmând să depăşească 9,4 milioane de lei.

Proiectul aeroportului este justificat inclusiv de cadrul european privind atingerea neutralităţii climatice şi asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii Europene între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră.

„În lipsa unui sistem propriu de producere a energiei, regia nu are capacitatea de a reduce amprenta de carbon şi nici de a implementa măsuri reale de eficienţă energetică. Situaţia este agravată de volatilitatea preţurilor de pe piaţa energiei electrice, aspect care face imposibilă estimarea predictibilă a cheltuielilor lunare/anuale cu energia”, se specifică în proiectul hotărârii Consiliului Judeţean.

Viitorul parc solar al aeroportului ar urma să se realizeze în 10 luni, va avea o suprafaţă de 5.500 de metri pătraţi şi va fi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Fondul pentru modernizare, energia obţinută fiind destinată autoconsumului.

Aeroportul internaţional din Tulcea a fost finalizat în 2024, în urma unei investiţii 70 de milioane de euro, bani europeni.