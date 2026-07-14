Trei români anchetaţi în Italia pentru o fraudă de 9 milioane de euro. Au fost sechestrate 26 de case şi 17 mașini de lux

Anchetatorii susțin că firmele implicate nu dispuneau de sedii funcționale, utilaje sau personal care să poată realiza lucrările de construcții declarate. Sursa foto. Profimedia

Trei cetățeni români sunt anchetaţi în Italia pentru o fraudă de amploare cu fonduri publice în Italia. Aceştia foloseau credite fiscale create pentru renovări care nu ar fi fost executate. Guardia di Finanza a dispus confiscarea preventivă a unor bunuri evaluate la peste nouă milioane de euro.

Ancheta a pornit în urma unei măsuri emise de Tribunalul pentru Măsuri Preventive din Roma împotriva unei persoane care, având în vedere profilul său infracțional, nivelul scăzut al veniturilor declarate și natura aparent disproporționată a activelor sale în raport cu averea acumulată, era considerată periculoasă din punct de vedere social și susceptibilă de a trăi în mod obișnuit din veniturile activităților infracționale, relatează Viterbo today. Ancheta a fost inițial condusă de unitatea de poliție economică și financiară Viterbo asupra unei companii cu sediul în Tuscia, pentru a identifica potențiale fraude în domeniul bonusurilor fiscale suplimentare.

„Legislația din domeniu”, a explicat Guardia di Finanza, „permite obținerea de credite fiscale, care pot fi compensate cu plata impozitelor datorate efectiv sau transferate către terți: bănci, companii sau alte entități”. Grupul Frascati a fost implicat și într-o operațiune de poliție economică și financiară în care au fost implicați mai mulţi cetățeni români rezidenți la Roma.

Mecanismul fraudei

Anchetele au scos la iveală o schemă frauduloasă care le permitea antreprenorilor din industria construcțiilor să utilizeze ilegal facilități fiscale prin raportarea către Agenția Fiscală, prin intermediul unei platforme online dedicate, a existenței unor credite fiscale inexistente pentru lucrări de construcții care nu au fost niciodată efectuate. În timpul anchetei, a reieșit că firmele monitorizate, despre care s-a constatat că nu dispuneau de facilitățile, resursele și mijloacele necesare pentru a realiza proiecte de construcții, au efectuat lucrări pentru mai multe persoane italiene cu domiciliul în diferite provincii italiene.

Italienii nu știau deloc despre procedura de obţinere de fonduri activată fraudulos în numele lor, nu comandaseră lucrările și nu cunoșteau firmele implicate. Totalul creditelor fictive generate, constituind profitul ilicit, a fost monetizat printr-un transfer către Poste Italiane, o parte din care ar fi fost utilizată de românul considerat autorul fraudei pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile, o altă parte a fost transferată în conturi bancare românești care îi sunt atribuibile acestuia, iar restul a fost transferat către alte părți coinvestite și/sau către persoane fizice legate de acestea.

Ancheta şi suspecţii

Poliția financiară din Italia a examinat profilul personal al suspectului, evidențiind „implicarea sa obișnuită în activități ilegale și pericolul perceput pentru societate”. În cele din urmă, prin reconstituirea datelor demografice ale familiei și examinarea numeroaselor și semnificativelor tranzacții juridice încheiate de-a lungul anilor, au identificat o serie de persoane de fațadă care dețineau vehicule și proprietăți cu o valoare economică semnificativă, toate fiind efectiv legate de aceeași persoană.

Punerea sub sechetru

Secția de Măsuri Preventive a Tribunalului Roma a dispus sechestrul, cu confiscarea ulterioară a bunurilor imobile situate la Roma şi în împrejurimi, a vehiculelor, a conturilor bancare, a casetelor de valori,a clădirilor, a acțiunilor societăților și a creditelor cu o valoare economică totală de peste 9 milioane de euro. Bunurile confiscate, printr-o operațiune de amploare, au fost încredințate în custodia unui administrator numit de instanță.

În timpul operațiunilor, s-a descoperit, de asemenea, că una dintre unitățile imobiliare, înregistrată în cadastru ca teren, era de fapt o vilă complet utilată cu toate dotările, construită fără respetarea reglementărilor în construcții și, în consecință, confiscată și pusă la dispoziția autorităților judiciare.

Credite fiscale înregistrate pentru lucrări inexistente

Anchetatorii susțin că firmele implicate nu dispuneau de sedii funcționale, utilaje sau personal care să poată realiza lucrările de construcții declarate. Cu toate acestea, societățile ar fi introdus pe platforma Agenției Fiscale din Italia credite fiscale pentru lucrări care, în realitate, nu fuseseră efectuate. Operațiunile erau înscrise în mod fals pe numele unor cetățeni italieni din mai multe provincii. Persoanele respective nu ar fi știut că datele lor erau folosite pentru inițierea procedurilor și obținerea facilităților acordate pentru renovarea clădirilor. Creditele fiscale fictive erau apoi transformate în bani prin transferarea lor către Poste Italiane. Potrivit informațiilor din anchetă, o parte dintre sumele publice obținute în Italia ar fi fost ulterior spălate în România.

Venituri mici, dar proprietăți și autoturisme scumpe

Deși raportau venituri reduse, românii ar fi avut un nivel de trai ridicat și ar fi locuit în vile. Unele proprietăți ar fi fost trecute pe numele unor persoane folosite ca paravan, pentru a ascunde adevărații beneficiari. Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma a emis o măsură de confiscare preventivă împotriva celor trei români vizaţi de investigație.

Bunuri de peste nouă milioane de euro, confiscate

În cadrul operațiunii, Garda Financiară din Italia a pus sub sechestru 26 de proprietăți imobiliare aflate în Roma și în zonele din apropiere, precum și 17 autoturisme de lux. Măsura a vizat și trei societăți comerciale, dintre care una era înregistrată în România. Au mai fost puse sub sechestru părți sociale, conturi bancare, casete de valori și sume importante. Valoarea totală a bunurilor și activelor asupra cărora autoritățile au intervenit depășește nouă milioane de euro.