Fântâna Maria Tănase din Orășelul Copiilor din Bucureşti a fost vandalizată. Băluţă: Trist şi revoltător. Ne pregăteam s-o redeschidem

Fântâna Maria Tănase din Orășelul Copiilor din Bucureşti a fost vandalizată. Sursa foto: Daniel Băluţă / Facebook

Fântâna Maria Tănase din parcul Orășelul Copiilor, din Bucureşti, a fost vandalizată în noaptea de luni spre marţi. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, susţine că acest lucru s-a întâmplat când "ne pregăteam s-o redeschidem, după o perioadă în care nu a funcționat, fiindcă apa devenise nepotabilă". Edilul a precizat că a anunţat "Poliția Națională pentru a-i depista pe făptași, pentru a-i pedepsi si pentru a-i pune să plătească fiecare șurub distrus".

Băluţă a completat că fântâna Maria Tănase din Orășelul Copiilor este un obiectiv îndrăgit în Bucureşti.

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"Trist si revoltător! E tot ce pot să spun. Noaptea trecută, fântâna Maria Tănase, din parcul Orășelul Copiilor, a fost vandalizată.

Și acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care ne pregăteam s-o redeschidem, după o perioadă în care nu a funcționat, fiindcă apa devenise nepotabilă.

Așa înțeleg unii că e bine sa se comporte cu acest obiectiv, atât de îndrăgit de cei din comunitatea noastră și nu numai. Am apelat, deja, la Poliția Națională pentru a-i depista pe făptași, pentru a-i pedepsi si pentru a-i pune să plătească fiecare șurub distrus", a transmis primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.