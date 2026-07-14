Încep evaluările care pot trimite România în „junk”. Agenția Fitch a venit la București, urmează Moody’s

Dacă vom ajunge în „coșul de gunoi” al investitorilor, vom vedea costuri mai mari de împrumut. Foto: Getty Images

Începe evaluarea României pentru ratingul de ţară. Agenţiile pun sub lupă economia țării, iar fără banii din PNRR am putea fi retrogradaţi. România riscă să piardă 4,5 miliarde de euro dacă legile restante nu sunt trimise în Parlament și nu sunt adoptate la timp.

Este prima evaluare pe care o fac experții de la Fitch și deja sunt pe drum spre Ministerul Finanțelor. La ora 14:30 are loc întâlnirea.

Astăzi, economia românească este pusă sub lupă. Vom vedea dacă există într-adevăr un risc crescut de retrogradare, pentru că, în repetate rânduri, atât Fitch, cât și S&P, dar și celelalte agenții de rating au atras atenția că stabilitatea politică este esențială pentru păstrarea ratingului de țară. Mai mult, pe lângă această stabilitate, s-a vorbit și despre nevoia de a aduce în țară bani europeni.

Aceste dezechilibre sunt în creștere și pot afecta economia românească, trimițând-o în „coșul de gunoi” al investitorilor. Totodată, dacă ne uităm la banii europeni, 4,5 miliarde de euro sunt în risc în Parlament. Guvernul nu a trimis la timp proiectele. Ce înseamnă 4,5 miliarde de euro? Mai mult decât încasează statul din majorarea taxelor pe proprietate și de șapte ori, de exemplu, datoria pe care o avem către Pfizer.

Dacă vom ajunge în „coșul de gunoi” al investitorilor, vom vedea costuri mai mari de împrumut și, de asemenea, datoria nu va mai fi sustenabilă. Este vorba despre banii pe care îi împrumută Guvernul. În ceea ce privește negocierile, acestea sunt purtate de premier și de ministrul Finanțelor, iar Nicușor Dan spunea că se va implica și el.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, rezultatele agenției Fitch vor veni pe 31 iulie. În prezent, ratingul oferit de Fitch este BBB- cu perspectivă stabilă.

Mai mult, joi și vineri ar urma să vină și agenția Moody's, care va trimite rezultatele, potrivit surselor, pe 11 septembrie. În prezent, ratingul oferit de Moody's este Baa3 cu perspectivă negativă.