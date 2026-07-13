Femeia comparată cu Albert Einstein. A construit singură un avion cu un singur motor și a refuzat oferte de la NASA și Jeff Bezos

2 minute de citit Publicat la 23:38 13 Iul 2026 Modificat la 23:38 13 Iul 2026

Sabrina Gonzalez Pasterski este considerată una dintre cele mai strălucite minți din fizică / sursă foto: Getty Images

La vârsta de 12 ani și-a construit singură un avion cu un singur motor pornind de la un kit de asamblare, iar la 14 îl pilota deja. Astăzi, Sabrina Gonzalez Pasterski este considerată una dintre cele mai strălucite minți din fizică. Cercetările ei au fost citate de Stephen Hawking, a absolvit MIT cu nota maximă și a refuzat oferte din partea NASA, Blue Origin și chiar un post universitar în valoare de peste un milion de dolari, scrie The Economic Times.

În vârstă de 33 de ani, Sabrina Gonzalez Pasterski este comparată de mulți cu Albert Einstein datorită contribuțiilor sale în domeniul fizicii teoretice și al gravitației cuantice.

Născută în Chicago, având mama de origine cubaneză și tata de origine poloneză, Sabrina a făcut performanțe pe care puțini oameni de știință le pot egala.

La doar 12 ani, a început să construiască un avion cu un singur motor pornind de la un kit.

La 14 ani, îl pilota singură, cu ani înainte de a avea vârsta legală de a conduce o mașină.

De altfel, încă de la o vârstă fragedă, a fost pasionată de fizică și gravitație cuantică.

De-a lungul timpului, lucrările sale de cercetare au atras atenția comunității științifice internaționale și au fost citate inclusiv de celebrul fizician Stephen Hawking.

Avionul construit manual a ajutat-o ​​să intre la MIT

Atunci când Sabrina Gonzalez Pasterski a aplicat la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, i s-a transmis că este pe lista de așteptare.

Însă, atunci când cadrele didactice au văzut aeronava pe care o construise și s-au documentat despre aceasta, au aprobat dosarul său de înscriere.

Odată admisă, a scris istorie. Pasterski și-a finalizat studiile de fizică în doar trei ani, absolvind în 2014 cu o medie generală maximă de 5,0. A devenit prima femeie în aproximativ două decenii care a terminat pe primul loc în departamentul de fizică al MIT și, de asemenea, a devenit prima femeie care a primit prestigioasa bursă Orloff.

A urmat doctoratul la Harvard

După ce și-a finalizat studiile la MIT, tânăra și-a dorit să urmeze doctoratul la Universitatea Harvard.

Alături de Strominger și fizicianul Alexander Zhiboedov, a contribuit la descoperirea efectului de memorie de spin, un concept important în fizica undelor gravitaționale care explorează modul în care informațiile pot fi codificate în spațiu-timp.

Cercetările sale au atras atenția comunității științifice internaționale.

Printre cei care i-au citat lucrările s-a numărat și celebrul fizician Stephen Hawking, care le-a menționat în unele dintre ultimele sale studii publicate înainte de moarte.

NASA, Jeff Bezos și Universitatea Brown i-au făcut oferte de muncă

Datorită activității sale remarcabile, NASA i-a propus o ofertă de muncă. Și fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a dorit, de asemenea, ca ea să se alăture companiei sale spațiale private, Blue Origin.

Cu toate acestea, tânăra a refuzat.

De asemenea, a primit și o ofertă de muncă la Universitatea Brown, de profesor universitar, pentru suma de aproximativ 1,1 milioane de dolari. Nici această ofertă nu a încântat-o, astfel că a refuzat-o.

În schimb, în ​​2021, s-a alăturat Institutului Perimeter pentru Fizică Teoretică din Waterloo, Canada, devenind unul dintre cei mai tineri membri ai facultății de cercetare, la doar 27 de ani.

Ea a susținut că oportunitatea de a aborda întrebări științifice fundamentale conta mai mult decât salariul sau prestigiul.

De ce este numită „următorul Einstein”

Rezultatele uimitoare pe care le-a avut de-a lungul timpului au făcut ca Sabrina să fie comparată cu Albert Einstein.

Comparația vine și pentru că aceasta încearcă să răspundă uneia dintre cele mai mari întrebări rămase deschise după cercetările sale: cum funcționează gravitația la nivel cuantic.

În prezent, ea își dedică activitatea unuia dintre cele mai mari mistere ale științei: înțelegerea gravitației cuantice și a structurii spațiu-timpului.