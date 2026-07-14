Doi turiști lituanieni au rămas blocați pe un munte din Polonia după ce au urmat un traseu recomandat de inteligența artificială

Munții Tatra din Polonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Doi turiști lituanieni au fost evacuați cu elicopterul din Munții Tatra, Polonia, după ce au rămas blocați în timp ce urmau un traseu recomandat de inteligența artificială, a anunțat Serviciul Voluntar de Căutare și Salvare Tatra (TOPR), potrivit publicației LRT.

Serviciul a primit un apel de urgență în după-amiaza zilei de 4 iulie. Turiștii au contactat salvatorii din apropierea vârfului Świnica, cel mai înalt din regiunea Zakopane, după ce au rămas blocați lângă vârful Niebieska Turnia.

Salvatorii au declarat că cei doi au încercat să scurteze traseul spre Valea celor Cinci Lacuri și s-au bazat pe îndrumări generate de un instrument de inteligență artificială. Acesta i-a direcționat pe un traseu pe care, în cele din urmă, nu au putut să-l parcurgă.

„Au fost evacuați în siguranță cu elicopterul”, a declarat TOPR.

TOPR a afirmat că salvamontiștii au ajutat 55 de persoane în prima săptămână a lunii iulie. Cea mai aglomerată zi a fost 4 iulie, când salvatorii au ajutat un total de 25 de persoane.