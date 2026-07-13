Un bărbat a plecat acasă cu 40 kg de nisip după vacanța din Sardinia. După 50 de ani, fiica lui l-a dat înapoi

Nisipul cuarțos este un tip special de nisip format din particule pure de cuarț, care conține peste 96% dioxid de siliciu. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Silvia Ferrari, o femeie din Milano, Italia, a returnat autorităţilor 40 de kilograme de nisip furate de tatăl său cu 50 de ani în urmă. Femeia a declarat că aceasta a fost ultima dorinţă a mamei sale înainte să moară.

Au trecut aproximativ 50 de ani de la furtul nisipului, dar, pentru a îndeplini ultima dorință a mamei sale, o femeie din Milano a returnat în localitatea Cabras aproximativ 40 de kilograme de nisipul cuarțos (n.red. un tip special de nisip format din particule pure de cuarț, care conține peste 96% dioxid de siliciu ), colectat de familia sa de pe plaja Is Arutas în timpul unei vacanțe în anii 1970, relatează Il Messaggero.

Nisipul a stat pe proprietatea familiei peste 40 de ani, folosit pentru a înfrumuseța grădina mamei sale. Silvia Ferrari a povestit că a ajuns pe plaja Is Arutas împreună cu soțul ei pentru a-i îndeplini ultima dorință mamei sale. Conform relatării sale, în timpul unei vacanțe în Sardinia, familia a decis să ia acasă niște nisip, subestimând daunele pe care un act repetat de mii de vizitatori le-ar provoca în timp uneia dintre cele mai prețioase coaste ale Sardiniei. Timp de decenii, acel nisip a fost deţinut de familia respectivă, până când femeia a descoperit că a lua acasă acel nisip preţios este interzis prin lege și reprezintă o amenințare pentru ecosistemul costier.

Femeia, în timp ce ducea nisipul înapoi la mare, însoțită de directorul Zonei Marine, Massimo Marras, a mărturisit: „Astăzi, mama este aici cu noi. Înainte să moară, mă rugase de mai multe ori să mă întorc în Sardinia pentru a returna ceea ce luaseră.” Intervenția municipalității Carlo Carta, consilierul orașului pentru mediu, a ţinut să îi mulţumească femeii: „În numele administrației și al comunității, aș dori să-i mulțumesc doamnei Silvia Ferrari pentru că a înțeles valoarea acestui gest”. Acesta a mai adăugat: „Restituirea nisipului, chiar și după ani, prin luarea de măsuri curajoase, înseamnă recunoașterea faptului că patrimoniul nostru natural aparține tuturor și că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a-l proteja.”

„Sperăm că această poveste poate servi drept exemplu pentru cei care încă păstrează nisipul sau alte elemente naturale îndepărtate de pe plajele noastre”, a concluzionat Carta. „În ultimii ani, am fost martorii altor incidente de restituire, iar de fiecare dată acestea reprezintă un semn important al creșterii conștientizării colective de mediu.”