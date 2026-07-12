Profesorii din Rusia sunt chemați din vacanță să păzească cozile la benzinării. În schimb primesc doar ceai și cafea

Profesorii din Rusia sunt chemați din vacanță să păzească cozile la benzinării. Foto: Profimedia Images

Din cauza crizei extinse de carburanți din Rusia, autoritățile locale din regiunea Krasnodar au cerut profesorilor din școlile publice să facă ture la benzinării, unde să supravegheze cozile și să gestioneze interacțiunile cu șoferii, relatează Real Time, preluată de Kyiv Post.

Administrația districtului Dinskoi a trimis școlilor locale o dispoziție prin care profesorii sunt instruiți să îndeplinească aceste sarcini în timpul vacanței de vară. Potrivit presei locale, cadrele didactice trebuie să mențină ordinea printre șoferii nevoiți să aștepte perioade îndelungate, iar singura „plată” oferită constă în ceai și cafea gratuite.

Departamentul de Educație al districtului a susținut că turele sunt voluntare și că îi vizează doar pe angajații bărbați, motivând că problemele de aprovizionare cu carburanți îi afectează direct. Plângerile publicate însă în grupurile comunităților locale arată că și femeile ar fi fost trimise la benzinării, sub amenințarea concedierii. Unele angajate și-au exprimat îngrijorarea că nu au capacitatea fizică de a gestiona conflictele cu șoferii nemulțumiți de întârzieri.

Măsuri similare au fost introduse și în regiunea Pskov, unde autoritățile folosesc „voluntari” și membri ai unor „detașamente populare” pentru a supraveghea cozile și pentru a-i informa pe șoferi despre limitele de cumpărare de la benzinăriile Surgutneftegas și Pskovnefteprodukt. Anunțurile de recrutare pentru aceste activități nu menționează nicio formă de plată.

În mai multe regiuni ale țării sunt introduse sisteme mai largi de raționalizare. În Karelia, Mordovia și regiunile Oriol, Nijni Novgorod, Lipețk, Pskov, Astrahan și Kirov, autoritățile i-au anunțat pe locuitori că vânzarea carburanților ar putea fi permisă doar în anumite zile, în funcție de numerele pare sau impare de pe plăcuțele de înmatriculare.

În regiunea Irkutsk, administrația a propus introducerea unui sistem electronic de programare la benzinării, pentru a reduce cozile fizice. La Perm, a fost depusă la primărie o cerere pentru organizarea unui protest public față de criza carburanților.

Atacurile ucrainene au scos din funcțiune peste 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei

Măsurile luate la nivel local vin pe fondul unei scăderi constante a cantității de carburanți disponibile pe piața internă. Potrivit unei evaluări publicate la începutul lunii iulie 2026 de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, atacurile sistematice ale forțelor ucrainene ar fi scos din funcțiune 42,7% din capacitatea estimată de rafinare a petrolului din Rusia.

Evaluarea armatei ucrainene arată că, în luna precedentă, au fost atacate opt rafinării rusești, iar peste 60 de rezervoare de stocare au fost distruse sau grav avariate. Pierderile totale ale industriei ruse de rafinare, începând din august 2025, sunt estimate la 13,5 miliarde de dolari.

Datele Reuters arată că producția totală de carburanți a Rusiei a scăzut în iunie cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut și se situează cu aproximativ 20% sub necesarul intern.

Reducerea cu 43% a capacității de rafinare a provocat lipsuri de carburanți în peste 50 de regiuni ale Rusiei. Relatările anterioare arătau că unele administrații locale au introdus acces diferențiat la benzinării, acordând prioritate vehiculelor guvernamentale, angajaților de la stat și serviciilor de urgență.

În regiunea Irkutsk, guvernatorul Igor Kobzev a declarat anterior stare de „alertă sporită” și a trimis polițiști și membri ai Gărzii Naționale la benzinării, pentru a dirija traficul și a aplica interdicția de alimentare a canistrelor.

Criza a afectat și transportul de mărfuri. Companiile de logistică spun că întâmpină dificultăți în găsirea motorinei pe principalele rute de transport. Din cauza întârzierilor la alimentare, distanța parcursă zilnic de camioane a scăzut de la 600-700 de kilometri la aproximativ 500 de kilometri, ceea ce a dus ulterior la creșterea tarifelor de transport.