O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză

Lorena Irimia, din Galați, a obținut media 10 după contestații la Bac 2026 FOTO: Viața Liberă

O elevă de la Colegiul Național „Costache Negri”, din Galați, a fost notată cu media 10 la Bac 2026, după ce a depus contestație la Istorie și Limba Română. Lorena a povestit pentru Viața Liberă că notele la cele două materii i s-au părut mici după prima corectare și așa a decis să le conteste.

La Istorie luase inițial nota 9,35 și la Limba Română - 8,85, media ei finală fiind de 9,10 înainte de contestații.

După rezultatele finale a primit la limba română 1,15 puncte în plus și la Istorie 0,65 de puncte. Astfel a obținut media 10.

Lorena Irimia e declarat pentru sursa citată: „Am făcut contestație, pentru că nota la Limba ş iliteratura română era prea mică și la Istorie la fel. M-am gândit că la prima corectură a intervenit subiectivitatea în corectare, așa că, fără să văd lucrările, am depus contestație. Mă așteptam la Istorie la nota maximă, însă la Limba română voiam o notă mai mare, dar nu mă gândeam chiar la 10. Acum sunt mulțumită pentru că tezele mele și munca mea au fost evaluate corect”.

Deși abia a absolvit Colegiul, Lorena este deja studentă la Universitatea Catolică din Milano, la specializarea Economie și management.

„Mama lucrează în acest domeniu și am urmărit-o mereu și mi-a plăcut modul în care se "juca" cu cifrele. În plus, economia și istoria sunt foarte legate între ele, pentru că majoritatea evenimentelor istorice au fost declanșate de premise economice. Am vizitat Milano și consider că este mediul în care îmi doresc să studiez și să mai apoi să lucrez”, a mai spus Lorena.