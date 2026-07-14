Rubio amenință că SUA vor "desființa" Curtea Penală Internațională: "Vom urmări cu interes ce țări ni se vor alătura"

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat luni că administrația Trump își propune să "desființeze" Curtea Penală Internațională (CPI). Foto: GettyImages

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat luni că administrația Trump își propune să "desființeze" Curtea Penală Internațională (CPI) și a cerut altor state să se alăture acestui demers, ceea ce indică o escaladare semnificativă a campaniei Washingtonului împotriva instituției internaționale, scrie CNN.

Rubio a acuzat Curtea Penală Internațională că "duce un război împotriva țării noastre, nu cu gloanțe sau rachete, ci prin forța așa-zisului drept internațional".

Ostilitatea administrației americane față de CPI datează încă din primul mandat al președintelui Donald Trump, când Washingtonul a criticat intenția Curții de a investiga presupuse crime de război comise de militari americani în Afganistan. În al doilea mandat al lui Trump, administrația a impus o serie de sancțiuni împotriva oficialilor Curții pentru încercările de a investiga acțiunile Statelor Unite și ale Israelului.

Noua campanie coordonată de Departamentul de Stat reprezintă însă un pas mult mai amplu. Potrivit oficialilor americani, administrația încearcă să convingă guverne din întreaga lume să se distanțeze de Curte și avertizează că statele care continuă să o susțină ar putea risca inclusiv reducerea ajutorului acordat de SUA.

"Țările care refuză să respingă autoritatea falsă a Curții Penale Internaționale, în timp ce beneficiază de asistență din partea Statelor Unite, vor fi supuse unei analize mai atente", a declarat un oficial al Departamentului de Stat.

Într-un articol publicat luni în Wall Street Journal, Marco Rubio a afirmat că administrația va folosi "toate instrumentele aflate la dispoziția guvernului" pentru a slăbi Curtea.

"Folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și lucrând alături de fiecare aliat dispus să ni se alăture, vom demonta Curtea Penală Internațională, cărămidă cu cărămidă, dacă va fi nevoie", a scris Rubio. Potrivit Departamentului de Stat, aceste măsuri ar putea include interdicții de călătorie, anularea vizelor și extinderea sancțiunilor.

Oficialul american a precizat că statele care cooperează cu autoritățile americane, găzduiesc baze militare ale SUA sau beneficiază de garanțiile de securitate oferite de Washington sunt îndemnate să respingă orice pretenție a Curții de a urmări penal oficiali și militari americani.

"Vom urmări cu interes ce țări ni se vor alătura în combaterea acestei amenințări la adresa americanilor care sunt dispuși să își riște viața pentru a-i proteja pe alții", a adăugat oficialul.

Potrivit Departamentului de Stat, secretarul de stat, adjunctul său și ambasadorii americani au început deja contacte diplomatice cu numeroase state, într-o campanie menită să izoleze Curtea Penală Internațională și să împiedice instituția să investigheze cetățeni americani. Scopul acestor demersuri este convingerea statelor membre ale Curții să se retragă din organizație și să înceteze orice sprijin financiar acordat acesteia.

În același timp, administrația Trump le cere și statelor care nu sunt membre ale Curții, precum Statele Unite, să își folosească relațiile diplomatice pentru a susține această campanie.

În articolul publicat în Wall Street Journal, Rubio a susținut că Curtea Penală Internațională este "susținută și condusă de o rețea puternică de organizații neguvernamentale de stânga, globaliști aroganți și guverne ostile din lumea a treia, unite prin ostilitatea lor față de Statele Unite".

Secretarul de Stat a respins acuzațiile formulate de mai multe organizații potrivit cărora deportările efectuate de administrația Trump către El Salvador și atacurile cu ambarcațiuni împotriva unor presupuși narcoteroriști ar fi încălcat dreptul internațional. De asemenea, el a criticat solicitarea organizației Democracy for the Arab World Now (DAWN), care a cerut Curții să investigheze posibile crime de război comise de SUA în Iran, susținând că astfel de demersuri ar putea duce la anchetarea americanilor de către CPI.

Directorul executiv al DAWN, Omar Shakir, a declarat pentru CNN că Rubio a prezentat eronat poziția organizației. "Noi am cerut investigarea tuturor posibilelor crime de război comise în timpul conflictului", a spus Shakir, adăugând că afirmațiile lui Rubio ridică o întrebare firească: "Crede secretarul Rubio că personalul american ar trebui investigat pentru crime de război în Iran?"

Shakir a avertizat că istoria va judeca guvernele după modul în care au apărat instituțiile create pentru protejarea dreptului internațional. "Nu Curtea Penală Internațională este cea pe care Rubio o demontează cărămidă cu cărămidă, ci ordinea internațională bazată pe reguli, construită după cel de-Al Doilea Război Mondial", a declarat acesta.