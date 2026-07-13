Strategia Exim Banca Românească pentru o economie sustenabilă: finanțarea verde ca motor de creștere și eficiență operațională

Exim Banca Românească sprijină investițiile verzi și finanțarea sustenabilă a companiilor din România.

Exim Banca Românească își intensifică eforturile de sprijinire a tranziției României către o economie neutră din punct de vedere climatic prin integrarea criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG ) în procesul de evaluare a tuturor proiectelor de investiții. Această abordare este aliniată cu cele mai recente reglementări și directive europene în domeniu prin strategia de dezvoltare a băncii, care se concentrează pe alocarea capitalului către sectoare economice cu un impact pozitiv major asupra mediului.

Energia regenerabilă, eficiența energetică, economia circulară și tehnologiile curate se numără printre pilonii principali de finanțare ai băncii, ca un răspuns adecvat față de interesul crescut al companiilor românnești pentru proiecte verzi care generează un impact rapid, vizibil și ușor de cuantificat din punct de vedere financiar.

De altfel, tendințele actuale ale pieței arată că mediul de afaceri abordează sustenabilitatea ca pe o metodă directă de eficientizare a cheltuielilor, cele mai căutate tipuri de investiții incluzând proiecte care vizează modernizarea liniilor de producție, izolarea termică a clădirilor, instalarea de sisteme de iluminat LED și implementarea de soluții de automatizare (BMS) pentru reducerea consumului de utilități, soluții pentru independență energetică și optimizarea fluxurilor tehnologice prin reducerea pierderilor de materii prime, reutilizarea resurselor în buclă închisă și înlocuirea utilajelor vechi cu tehnologii mai puțin poluante.

Sistemul bancar își asumă rolul de liant între politicile climatice stricte și economia reală din România, un rol care va deveni central în anii următori, iar portofoliul Exim Banca Românească oferă soluțiile necesare pentru a facilita accesul sectorului antreprenorial la resurse financiare accesibile.

Exim Banca Românească oferă pe de o parte creditul verde, care reprezintă o opțiune net superioară finanțărilor comerciale standard, având costuri de finanțare mai reduse (dobânzi bonificate, comisioane diminuate), iar pe de altă parte, prin intermediul Acordului de Garantare încheiat între bancă și Fondul European de Investiții (FEI), companiile românești — în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM) — pot beneficia de garanții europene pentru finanțările contractate în cadrul plafoanelor „Competitivitate IMM” și „Sustenabilitate”.

În paralel cu rolul de finanțator, Exim Banca Românească implementează mecanisme adecvate pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor climatice și de tranziție asociate portofoliului său de credite, contribuind astfel la direcționarea capitalului autohton către proiecte responsabile, descurajarea activităților cu amprentă mare de carbon și transformând sustenabilitatea dintr-o obligație legală într-un avantaj competitiv real.

Exim Banca Românească își continuă demersurile de a sprijini companiile locale cu soluții de finanțare care să răspundă atât nevoilor curente, cât și obiectivelor de dezvoltare, adaptate la realitățile economice, în special în noul ecosistem economic în care tranziția verde nu mai este doar un obiectiv pe hârtie, ci devine cea mai mare oportunitate de creștere economică durabilă.